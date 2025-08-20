Los puntos violeta, espacios consolidados en la Fira de Xàtiva

Son uno de los espacios consolidados en la Fira de Xàtiva, así como en el resto de acontecimientos con una notable afluencia que se coordinan en otras partes de la geografía valenciana. Los puntos violeta han funcionado con total normalidad durante la edición 2025. Los profesionales han estado pendientes, pero se han registrado incidencias de ningún tipo.

Así lo confirmó Ángela Lloret, responsable de la Casa de les Dones de Xàtiva: «Como otros años, hemos habilitado un punto de información en el Reial de la Fira y puntos violeta en los actos de gran asistencia. La gente viene, se hace fotos, recoge pulseras y es informada. Este año no se han registrado actuaciones. Recuerdo que hace uno año o dos que sí hubo mucho movimiento, porque se hablaba de los pinchazos. La gente no se fiaba e, incluso, podía haber algún gracioso que actuara con mala fe adrede. Aunque, aquí en Xàtiva no pasó nada de nada».

Los puntos violeta son puntos asistidos por profesionales que se han instalado en los eventos de notable afluencia para prevenir cualquier caso de acoso sexual. "La gente viene, le damos la típica pulsera. Le informamos de las campañas. Hemos estado en los eventos más multitudinarios, pero ha sido una Fira tranquila", apostilló Lloret.