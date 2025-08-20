Más de una quincena de altos cargos institucionales acompañarán a Jorge Rodríguez en la Tribuna de la Entrada de Ontinyent

Más de una quincena de altos cargos institucionales del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y la Diputació de València acompañarán este viernes al alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, en la tribuna de autoridades para ver la Entrada de las primeras fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent declaradas de Interés Turístico Internacional.

En concreto, el listado de autoridades institucionales y políticas lo encabezan la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero. Morant acudirá acompañada de la secretaria de Organización del PSOE, la ontinyentina Rebeca Torró. También se contará con la asistencia del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y la vicepresidenta Natàlia Enguix; el secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, el senador Enric Morera, y los diputados nacionales Ignacio Gil Lázaro y Àgueda Micó.

Además, han confirmado su asistencia el Síndic en les Corts Valencianes Joan Baldoví; los diputados en Corts Valencianes Mª Carmen Contelles, Jesús Pla y Nathalie Torres; y los diputados provinciales Benjamín Mompó, Dolors Gimeno y Sergio Pastor. A la tribuna también asistirán como viene siendo habitual numerosos alcaldes de municipios de la Comunitat Valenciana, así como una amplia representación del mundo empresarial valenciano y representantes de asociaciones y colectivos de la ciudad.

El alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, destacaba que “es un honor contar con la presencia de las autoridades que nos van a acompañar en un año tan especial como este. Cuando llegamos al gobierno pudimos contar con la presencia de la entonces ministro Àngel Gabilondo, cuando celebrábamos la declaración de Interés Turístico Nacional. Ahora, poder celebrar la declaración de Interés Turístico Internacional de nuestras fiestas con el apoyo de representantes de altas instituciones que van a acompañarnos, es un motivo de orgullo”, manifestaba.