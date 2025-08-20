Un tributo a los Beatles para clausurar la edición 2025 de la Fira de Xàtiva

La Fira de Xàtiva vivirá hoy su última jornada de la edición 2025. Junto a la tradicional animación y bullicio que se vive en la ciudad -especialmente en l’Albereda y la Avenida Selgas-, dos serán los principales actos que tendrá lugar en la localidad.

El primer plato fuerte del día será la celebración del ya tradicional concurso de comer fartons y beber horchata. El acto tendrá lugar a partir de las siete horas de la tarde. Aunque el local de Xococap en l’Albereda ha bajado la persiana este año, los responsables del negocio mantienen la organización de una cita que cada vez tiene más seguidores. El récord actual se sitúa en 82 fartons tomados en un tiempo de 15 minutos y fue logrado por el youtuber Valentín Ferrer en 2023.

El otro acto principal del día será la clausura oficial de la edición 2025 de la Fira, que comenzará a partir de las once de la noche en el campo de la Murta. La reina de la Fira, Irene Díez, y su corte de honor se despedirán tras vivir unos días muy intensos.

Sobre las doce de la noche comenzará la parte musical del evento de clausura, que este año se centra en un tributo a los beatles titulado «The beatles symphonic fantasy».

Además de estos actos, los stands de venta seguirán ofreciendo todo tipo de productos.