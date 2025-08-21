Más de 1.000 músicos hacen vibrar Ontinyent con la marcha mora «Chimo»

Es uno de los himnos más escuchados durante el verano valenciano, estando presente en todas las fiestas de Moros y Cristianos. La marcha mora «Chimo» -compuesta en 1964 por el maestro de Ontinyent José María Ferrero Pastor- resuena con fuerza cada 21 de agosto en su ciudad natal. Más de 1.000 músicos repartidos en 24 bandas -una por comparsa- se integran en una sinfonía coral que hace vibrar a la ciudad. Y hoy ha vuelto a ocurrir. A las 20.33, el silenció antecedió la actuación de los músicos. «Chimo» se ha adueñado de Ontinyent

Cada año, la Societat de Festers designa a un director de banda de prestigio para que coordine a los presentes. Este año la responsabilidad ha recaído en Carmen Mas, que se convierte en la tercera mujer que dirige al millar de músicos presentes en los 38 años de historia de la cita. Antes, le antecedieron María Pilar Vañó (2015) y Lidon Valer (2023). Antes de la interpretación de la marcha, la directora titular de la orquesta filarmónica Martín y Soler de València ha atendido a Levante-EMV: «Para mí es un orgullo que me hayan elegido en un año tan importante como este, cuando se ha conseguido la declaración internacional para los Moros y Cristianos de Ontinyent. Soy la tercera mujer de la lista y eso es de valorar. Poco a poco, vamos teniendo más visibilidad, la sociedad va cambiando y en las fiestas también hay grandes mujeres que encabezan asociaciones o grupos».

«Ha habido grandes maestros que han dirigido la marcha ‘Chimo’. Cuando me llamaron estaba fuera, trabajando. Me propusieron un gran reto, todo se gestó en el mes de enero. Es un orgullo estar aquí. Es un acto muy importante. Que haya más de 1.000 músicos juntos es una barbaridad, es una cantidad apabullante. Sé que tengo que ser muy clara y actuar con amplitud en el gesto. Trabajaremos con respeto máximo a la partitura, a la tradición, a la música. Nunca he dirigido a tanta gente a la vez. A veces, sí he tenido grandes grupos en sinfonía u obras con mucha orquestación, per nunca a tantos músicos. Va a ser un día largo y super intenso», apostilló.

Concurso de bandas

Antes de la interpretación conjunta de «Chimo», desfilaron frente al Castell de Festes las 24 bandas que acompañan las comparsas durante estos días. Cada grupo interpretó un pasodoble y recibió un banderín conmemorativo que las acreditaba como participantes del Concurso de Interpretación de Orquesta de este acto. En la edición 2025, triunfó la agrupación musical de Agullent-que acompañó a la comparsa Bucaneros- en la primera sección. En la sección segunda ganó el Cercle Primitiva d’Albaida «el Gamell», acompañando a la comparsa Benimerins.

Tras la interpretación conjunta de la marcha mora «Chimo», Carmen Mas firmó en el despacho de alcaldía el libro de honor del Ayuntamiento, en un acto que contó con una nutrida representación de portavoces políticos y del mundo de las fiestas de la Vall d’Albaida.

Mas recibió el detalle en cerámica que viene obsequiándose en los últimos años a los directores invitados a dirigir la interpretación conjunta de la marcha.

La ciudad vibró de nuevo con un acto más que consolidado en el panorama festivo local. Y de la Comunitat Valenciana.