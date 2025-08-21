Cerdà modifica el Plan General para regularizar el pabellón inaugurado por Rus en 2015

Cerdà inauguró por todo lo alto el pabellón deportivo en 2015, en un acto presidido por Alfonso Rus, entonces presidente de la Diputació de València, administración que sufragó la obra, con una inversión de unos 400.000 euros. Pero cuatro meses después de esa apertura, el municipio tuvo que clausurar el recinto deportivo, que se había construido en suelo no urbanizable, y carecía de licencia final de obras. Ahora, el Ayuntamiento de Cerdà va a regularizar la infraestructura para poder darle uso y para ello modificará el Plan General con el fin de catalogar como suelo urbano dotacional la parcela que acoge el pabellón.

Alfonso Rus, entonces presidente de la Diputació, en la inauguración del pabellón de Cerdà en 2015. / Perales Iborra

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio acaba de publicar el informe ambiental y territorial estratégico de la modificación puntual número 2 del PGOU de Cerdà para ampliar el suelo urbano dotacional y que este incluya la construcción deportiva. El documento expone que el pabellón está construido en suelo no urbanizable común y la edificación no cumple los parámetros urbanísticos establecidos en las normas urbanísticas para una edificación aislada de estas características. Con la modificación, se pretende ampliar el suelo dotacional existente, en unos 8.700 metros cuadrados, y que supone una nueva ocupación de suelo no urbanizable de reducida extensión, que servirá para reordenar y ampliar la trama urbana existente y consolidada de la infraestructura deportiva. Además, también se plantea modificar parámetros urbanísticos de la ordenación pormenorizada de la Norma zonal 5. Dotacional “para adecuarlos a la realidad existente, como son condiciones de forma y volumen, altura de cornisa y altura máxima”, y que el edificio cumpla con la normativa existente, detalla el documento.

Cartel colocado en el pabellón explicando el cierret, en 2015. / Perales Iborra

El recinto deportivo tardó siete años en edificarse y, tras un largo parón, la obra se inauguró a finales de marzo de 2015, a dos meses de las elecciones de mayo de ese año. El acto de inauguración contó con la asistencia del presidente de la Diputació, Alfonso Rus, acompañado por el entonces alcalde de Cerdà, José Rafael Serra. El pabellón se inauguró pese a que el edificio estaba incompleto, ya que el local no tenía luz eléctrica, ni agua, ni vestuarios, ni gradas, ni servicios y tampoco disponía de todas las medidas de seguridad pertinentes. La construcción era un edificio cerrado de 1.200 metros cuadrados que albergaba una gran pista para acoger actividades deportivas, lúdicas y culturales. En julio de 2015, el nuevo alcalde surgido de las elecciones municipales del 24 de mayo de aquel año, José Luis Gijón -aún sigue en el cargo- se vio obligado a cerrar el pabellón por carecer de licencia final de obras, tal como expuso el ayuntamiento en un cartel colocado a la puerta del edificio para informar a los vecinos. “Este local no posee la licencia final de obra y, por lo tanto, está prohibida su utilización”, rezaba el cartel. Gijón defendía entonces el cierre apelando a razones de seguridad. “No tiene licencia, por lo que no se puede utilizar. Si pasara algo, la aseguradora no se haría cargo, sería todo un problema”, manifestaba.

El pabellón se mantuvo cerrado a lo largo de los años por no tener licencia y el gobierno local busca dar solución a la problemática y activar el recinto deportivo. Para ello, modificará el plan general para recalificar el suelo y que pase de rústico a urbano, permitiendo así incorporar el edificio al suelo dotacional del municipio, regulando su situación y añadirlo a la red primaria de equipamientos que dan servicio no solo a Cerdà, sino también a municipios colindantes, tal como remarca el informe ambiental y territorial estratégico de la modificación prevista, en una resolución de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental. La administración autonómica emite el informe favorable, pero con algunos condicionantes, entre ellos, que se defina la infraestructura verde y que se elimine del ámbito de la modificación puntual planteada, el espacio entre el pabellón y la carretera de acceso al municipio desde la CV-567. También pide que se valore la “introducción de cítricos como medida de integración, para prolongar el patrón del paisaje y minimizar la visibilidad del pabellón”. Además, el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje establece que la modificación de la altura máxima de cornisa no debe modificar las normas urbanísticas de forma generalizada para todo el suelo dotacional del municipio, sino que debe circunscribirse solo al ámbito de la modificación puntual, sin alterar la norma general. En cuanto a movilidad, el informe apunta que no es necesario un plan de movilidad específico para la zona del ámbito de la modificación urbanística, pero ante su cercanía al núcleo urbano se deben tener en cuenta las directrices de movilidad para el acceso peatonal y ciclista a la nueva zona dotacional.