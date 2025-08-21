«La Fira de Xàtiva es un evento multitudinario, trabajamos para potenciar las ventas»

La Fira de Xàtiva ya ha bajado la persiana. Han sido varias jornadas en las que la capital de la Costera se ha convertido en un polo de atracción. El calor ha sido la nota predominante, pero a nadie se le escapa que hasta el municipio han venido miles de personas. A falta de los datos de los informes oficiales, desde el Ayuntamiento realizaron ayer un primer balance de resultados. Se muestran satisfechos, pero saben que hay mucho trabajo por realizar de cara al año que viene.

Irene Díez y María Beltrán, ayer en la zona de la Font del Lleó de Xàtiva. / PERALES IBORRA

Así lo expresó la concejal de Fira, María Beltrán: «La valoración es positiva, hemos tenido una afluencia de gente muy importante. Los informes finales nos lo confirmarán, pero la sensación es que hemos tenido mucha gente a lo largo de cinco días pese a lo calurosa que ha sido la semana». Consultada por las impresiones de los vendedores que hablan de un descenso de negocio, se mostró cauta:«Estamos trabajando a lo largo del año, tanto con los feriantes como con todo el mundo que participa en la Fira. Aún no me he reunido con mi departamento, pero intercambiamos impresiones para mejorar laño tras año».

«Creo que estamos ofreciendo una gran programación, hay actos para todos los públicos y edades, con diversos espacios escénicos. Nuestro objetivo es que tengas la edad que tengas haya un hueco para ti en la Fira. Este año, por ejemplo, hemos cambiado un poco la concepción de los espectáculos de la Murta. No ha habido un gran concierto con un grupo potente, sino un festival de festivales con citas para diferentes grupos de edades», comentó Beltrán.

A su vez, comentada por los resultados del plan de aparcamientos disuasorios, la portavoz municipal explicó que «tenemos que hacer una valoración positiva, lo que nosotros tenemos que intentar es que la gente que venga de fuera de la ciudad no aparque en la ciudad. Con esta afluencia hay que apostar por alternativas. Por ello, habilitamos los aparcamientos disuasorios, y un autobús gratuito que ha ido haciendo una ruta sin parar durante todo el día. Creo que debemos insistir en esta iniciativa, para nosotros es importante para que la gente se conciencie y sepa que la gente tiene a su alcance estos parkings La idea es continuar con el proyecto, este año era el primero que contamos con tanto parking disuasorio. Hace dos años también hicimos un intento de promocionarlo. Esto tiene que funcionar con el tiempo, se ha consolidar», apostilló.

«Les albaes»

Irene Díez ha sido la Reina de la Fira de Xàtiva. Ayer también atendió a este diario y comentó que «hemos disfrutado mucho de los actos, nunca vives la Fira de esta forma. Hemos visto cosas que no conocíamos, nos ha sorprendido la variedad. Estoy muy contenta, es una experiencia que recomendaría a cualquier persona». Preguntada por un acto en concreto, comentó que «’les albaes’ han sido increíble. Es tradición, es historia. No repetiría como Reina de la Fira, es una experiencia inigualable, se ha de vivir una vez en la vida».