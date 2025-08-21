El jardinero municipal que vende «figues de pala» en la Fira de Xàtiva

La Fira de Xàtiva ofrece al posible comprador productos de todo tipo. Y durante los últimos años un productor local ha traído hasta la capital de la Costera una variante de fruta prácticamente extinguida en la zona: «La figa de pala». También, conocida como «higo chumbo», es una fruta dulce que Rafael Ibáñez -que trabaja como jardinero municipal- está comercializando.

«Es el producto de la Opuntia. Hace mucho tiempo se vendían en la Fira, en la Font de Lleó, donde estamos ahora. Yo las ofrezco con agua fresca y hielo para que sean más apetitosas. Es una fruta que se ha de pelar, porque tiene pinchos, que pierde si se ponen a remojo. Es una fruta dulce, con muchas semillas», comentó Ibàñez.

Cuestionado sobre cuantas piezas ha vendido en la edición 2025 de la Fira, explicó que «creo que llevaré unas 500 y aún me quedan. El objetivo es venderlas todas. Yo cultivo la variedad Esmeralda, que no tiene pinchos, en mi campo. Aquí en la Costera la ‘figa de pala’ prácticamente se ha extinguido. Yo voy a Murcia a recolectarlas, creo que este año he vendido más que el año pasado, aunque aún me quedan unas cuentas cajas».

La Fira de Xàtiva ya ha bajado el telón. Han sido varios días de llenos diarios. El comprador ha tenido a su alcance productos de todo tipo. Uno de ellos han sido las "figas de pala".