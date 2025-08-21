Ontinyent inaugura "La Gran", el nuevo espacio festivo y cultural en el Museo del Textil

Ontinyent ha inaugurado este jueves "La Gran", el nuevo espacio dispuesto por el ayuntamiento en el Museo del Textil, que durante cinco días ofrecerá actividades lúdicas, culturales, musicales y gastronómicas para complementar la Semana Grande de Moros y Cristianos, en la primera ocasión en que las fiestas ontinyentinas cuentan con el reconocimiento de Interés Turístico Internacional.

Inauguración del espacio "La Gran" para las fiestas de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

La programación de “La Gran” incluye conciertos en directo, talleres infantiles, exposiciones y actividades especiales. Desde la actuación inaugural de Dancing Pepa hasta la conclusión con Xaranga El Dólar, pasarán por el escenario grupos como Siopara Band, The Ubangi Stomp, Xaranga Baloos Band o The Pickin’ Boopers. Al mismo tiempo, el público podrá disfrutar de una ludoteca con más de quince juegos gigantes, un tobogán de agua gigante en la calle Música Úbeda el sábado por la mañana, y la exposición del artista valenciano Antonio Segura “Dulk”, creador del cartel de Moros y Cristianos 2025.

La zona gastronómica, gestionada por el grupo NAC, estará abierta de manera ininterrumpida cada día de 11 de la mañana a 1 de la madrugada. Según remarcaba la regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, “es un esfuerzo compartido que hay que agradecer especialmente, porque los inicios nunca son fáciles y han confiado desde el primer momento en esta apuesta municipal”. “La Gran” permanecerá abierta hasta el lunes 25, con horarios adaptados a cada actividad y con entrada libre.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba durante el acto inaugural la importancia de contar con un espacio de estas características “creado para tres grandes objetivos: disfrutar de la restauración, ofrecer un lugar donde los niños y niñas sean protagonistas a lo largo de toda la Semana Grande y disponer de un punto de encuentro para descansar y pasarlo bien. Quiero agradecer a Àngels todo el trabajo, a la Societat de Festers, al grupo NAC y a la Diputació de València, que con su apoyo económico ha hecho posible que estas fiestas sean más potentes en un año tan especial como este. Estamos seguros de que el espacio será un éxito y que lo repetiremos el próximo año”.

Por su parte, la regidora de Fiestas incidía en la "ilusión" con que el ayuntamiento ha preparado esta propuesta “con la que hemos querido dar más fuerza y vida en estas primeras fiestas de Interés Turístico Internacional. Creo que es un espacio maravilloso, un tesoro para nuestra ciudad que recientemente se ha abierto y remodelado en su integridad. Hemos creado un espacio multidisciplinar y dinámico donde encontraréis una zona de juegos infantiles, actuaciones musicales de gran nivel, restauración y también una muestra de los últimos carteles de fiestas, ligada a la exposición del artista Dulk. Queremos que sea un punto de encuentro para todos y todas, muy especialmente para aquellas personas que no formen parte de ninguna comparsa. Es un espacio para compartir con amigos, familia y peñas, o sencillamente para hacer parada antes de comer o cenar”.

Sofía Lara, representante de la Societat de Festers, también valoraba positivamente la puesta en marcha de este nuevo recurso, apuntando que “había mucha gente que reclamaba este tipo de iniciativa, para la gente que no son festeros y también para los que sí que lo son. Queremos felicitar al ayuntamiento y esperamos que la ciudadanía lo disfrute plenamente”.