À Punt desplegará un dispositivo de 50 de personas para la Entrada de Ontinyent

La radiotelevisión autonómica À Punt Media contará con un equipo humano de más de 50 personas para la retransmisión de este viernes de la Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent. Medio centenar de técnicos que llevarán a cabo tareas de producción, realización, redacción, montaje y desmontaje, para hacer posible una cobertura estimada de más de 7 horas en directo, desde las 18:00 horas a la finalización de la entrada Cristiana, con un receso para conectar con los informativos. y de 22:15 horas hasta la finalización de la Mora.

La regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Ontinyent, Àngels Muñoz, ha destacado la importancia “de contar con una retransmisión de primer nivel como la que va a ofrecer À Punt por televisión e internet para mostrar en el mundo lo por qué la nuestra es una fiesta de Interés Turístico Internacional”. Ante la cámara estará nuevamente en la narración Ferran Cano, contando con periodistas a pie de calle con el apoyo de Berta Bàldez; Claudia Argent y Carles Navarro. Además participarán en lugar de comentaristas diversas personalidades vinculadas al mundo de la fiesta morocristiana.

En cuanto al equipo técnico, destaca el despliegue de una unidad móvil HD con 11 cámaras, entre fijas e itinerantes dentro del recorrido, algunas de ellas equipadas en radioenlace y una en una grúa de grandes dimensiones, con más de 8 metros de alto. Igualmente, para trasladar a los espectadores y espectadoras el sonido en directo de la fiesta se dispondrá de dos micrófonos de pértiga, uno en el arranque y otro siguiendo a las bandas de música, así como un dispositivo de pesas de sonido de ambiente en diferentes puntos de la Avenida Daniel Gil.

Desde el Ayuntamiento, la concejalía de Servicios Municipales dispone los entarimados y varias equipaciones necesarias para la retransmisión, que también cuenta con el apoyo del departamento de comunicación. La Sociedad de Festeros también participa entre otras cosas facilitando información y contactos para facilitar la tarea de los comentaristas, los cuales estarán ubicados al local de la asociación Anima, entidad que lo cede estos días en À Punt.