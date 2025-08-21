Sanidad adjudica la reforma de Urgencias del centro de salud Ausiàs March de Xàtiva
La conselleria invertirá más de 300.000 euros en un espacio de 268 metros cuadrados, donde creará un nuevo box de primera atención y se dotará de mejoras a los tres actuales
La Conselleria de Sanidad ha adjudicado por 300.722 euros las obras de reforma en el área de Urgencias del centro de salud Ausiàs March de Xàtiva. El periodo de ejecución previsto para la actuación es de tres meses y se prevé actuar sobre los 268 metros cuadrados de espacio asistencial donde se presta atención de urgencia a Xàtiva y municipios adscritos a su zona básica de salud.
Esta obra contempla la creación de un cuarto box de primera atención a pacientes con mayor amplitud, mejora de la iluminación interior y sustitución tanto del cuadro eléctrico como de la instalación y acondicionamiento de la climatización. Además, se acondicionará también el box de críticos, se adecuará la zona de lavabos y aseos, se adaptará el mostrador y se realizarán mejoras en los boxes actuales con el fin de dotarles de una mayor funcionalidad.
Durante las obras, se continuará prestando la atención urgente habitual y, para ello, se sectorizarán las áreas de trabajo entre atención a pacientes y espacios para profesionales, de forma que sean compatibles las obras con la asistencia sanitaria.
El área de urgencias del centro de salud de Xàtiva alberga uno de los puntos de atención continuada (PAC) que atiende a más población de todo el departamento de salud. En este sentido, el centro Ausiàs March dispensa atención de urgencias de Atención Primaria a las poblaciones del Genovés, Barxeta, Llocnou d’en Fenollet, Novetlè, Cerdà, Torrella y Llanera de Ranes, así como a la capital de La Costera. Con esta reforma se mejora el espacio y se adapta a las necesidades asistenciales para ofrecer una atención sanitaria de calidad en un espacio más confortable, tanto para pacientes como para profesionales.
