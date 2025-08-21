Un tributo a los beatles pasado por agua y un recuerdo a los bomberos en la clausura de la Fira de Xàtiva

La Fira de Xàtiva ya ha bajado la persiana. Han sido más de 100 actos repartidos en varias jornadas en las que la ciudad se ha visto literalmente asaltada de visitantes. Es cierto que el calor ha sido una constante, pero también lo es que la afluencia de gente ha sido alta. La Fira bajó el telón ayer con el tradicional acto de clausura, en el que la reina Irene Díez y el alcalde Roger Cerdà tomaron la palabra para despedir el evento hasta el año que viene.

El alcalde Roger Cerdà, durante su parlamento en la clausura de la Fira de Xàtiva. / Levante-EMV

Cerdà fue el primero en tomar la palabra. En su parlamento, lanzó un reconocimiento especial hacia los bomberos -"que han evitado un desastre en la Fira"- mientras agradecía la participación del resto de agentes que forman parte del entramado del evento: asociaciones, entidades, clubes, trabajadores municipales, servicios de seguridad y emergencias. La reina de la Fira, Irene Díez, se mostró bastante entera durante su alocución, aunque no pudo resistirse a la emoción en algunos tramos: "Ha sido muy difícil poner el punto final, porque este año hemos hecho historia y me siento profundamente orgullosa de mi ciudad y de todos vosotros".

La Reina de la Fira de Xàtiva, Irene Díez, durante el acto de clausura. / Levante-EMV

La clausura se cerró con un tributo sinfónico a los Beatles. Durante los últimos años, el Ayuntamiento de Xàtiva ha elegido espectáculos de este tipo para la clausura de la Fira. Tina Turner, Michael Jackson... ya son varios los tributos consecutivos que los espectadores que han acudido a la Murta han podido disfrutar. «The Beatles Symphonic Fantasy», ha sido uno de los más aclamados. Dirigidos por el maestro argentino Damián -y con músicos seleccionados por The Cavern Club- los músicos brindaron al público un extenso repaso por el repertorio de la banda de Liverpool. No faltaron clásicos como "Come together", "Imagine", "Hey Jude"... incluso Mahler animó a su banda a hacer dos vis tras las peticiones del público.

La noche se cerró con un tributo a los Beatles. / Levante-EMV

Otro de los invitados del evento fue la lluvia. La previsión apuntaba a la aparición de precipitaciones durante el horario del evento. Y se cumplió. A las doce y media cayó un chaparrón que ocasionó que las gradas y la zona del techo cercana a la barra se llenaran. Los músicos siguieron tocando. Y gran parte del público no dudó a la hora de volver a la pista cuando todo amainó.

Xàtiva ha despedido una nueva edición de la Fira. El Ayuntamiento se muestra satisfecho con los resultados, aunque reconocen que trabajarán para potenciar las ventas -los "fireros" han sido críticos- y apuestan por seguir desarrollando el plan de aparcamientos disuasorios para regular el embudo del tráfico que conlleva un multitudinario evento de este tipo. Ahora es momento de estudiar las cifras y hacer balance. Y prepara la edición del año que viene.