Más de 100 personas visitan la sala de las campanas de la Iglesia de Moixent

Más de 100 personas -102 concretamente- han visitado el campanario de Moixent en los tres días en los que se han organizado visitas. La iniciativa ha tenido lugar de 18 a 19 horas los lunes, martes y miércoles. Desde la asociación de Campaners de Moixent apuntan que los visitantes han sido "preferentemente jóvenes, y algunos repitiendo la experiencia".

"Sumados a los visitantes que venimos registrando desde 2008 -pues la presente es la XVII edición de esta experiencia- hemos tenido un total de 3.034 visitantes. Es una cifra que nos asombra muy satisfactoriamente, pues refleja bien el alto interés que ha suscitado esta actividad, y el gran acierto que ha supuesto ofrecer este servicio. Nos satisface haber acompañado a muchos interesados en su acercamiento a las campanas y a la aportación parroquial que ellas implican, a su función dentro de las Fiestas Patronales así como en otros momentos importantes de la vida de nuestro pueblo", explican desde la entidad.

La iniciativa comenzó este el 7, con la grabación de un reportaje sobre las visitas: "Resulta que la grabación sirvió para que ocho festeros vivieran esa visita que proponemos. Este año hemos tenido días de tormentas, con sus correspondientes truenos, relámpagos y hasta algo de piedra", comentan las mismas fuentes. Sobre la procedencia de visitantes, explicaron que además de Moixent han llegado usuarios de Vallada, la Font de la Figuera, Alcudia de Carlet y hasta de Normandía.

"Es una oferta que consideramos muy valiosa para las Fiestas Patronales, y que hemos enriquecido con la propuesta de visitar en la Vispera de San Pedro. Pero también vamos constatando la importancia que adquiere la solicitud que nos llega de realizar esa visita por parte de instituciones académicas, como escuelas o institutos de Secundaria, y de otros colectivos, a los que queremos atender acomodándonos mutuamente en fechas y horarios. Notamos que estas visitas colaboran a un conocimiento y aprecio más hondo de todo lo que significan las campanas y su arte. Nos sorprenden las muestras de felicitación y reconocimiento que nos dirigen, incluso al coincidir ocasionalmente por nuestro pueblo, y agradecemos todo el apoyo que nos dirigen", apostillan los campaneros de Moixent.