Benigànim se adentra en sus fiestas patronales y de moros y cristianos

Benigànim se encuentra inmerso en los preámbulos para vivir sus días grandes con la celebración de las fiestas patronales y de Moros y Cristianos 2025 dedicadas a San Miguel, el Santísimo Cristo de la Sangre y la Divina Aurora.

Los actos previos dieron comienzo el pasado jueves 14 de agosto, en el Parque de la Beata Inés, con el espectáculo ‘Eterna Rafaella’, un tributo a la icónica cantante italiana Raffaella Carrà, y un repaso a sus mejores temas, haciendo las delicias de un entregado público que abarrotaba el recinto.

El sábado 16, los actos oficiales dieron comienzo con la proclamación de la reina de fiestas, Rebeca Herrero Stefan, y el pregón de fiestas, a cargo del abogado Antonio Herrero. El musical infantil ‘Encantados’ tuvo lugar por la tarde, y el espectáculo ‘Eternos’, con un repaso de las mejores canciones e intérpretes de todos los tiempos, llenó de ilusión y nostalgia el parque municipal el domingo 17.

El lunes 18, un año más, el grupo de teatro local El Palmeral colgó el cartel de entradas agotadas, y volvió a llenar de risas y carcajadas el Parque de la Beata Inés con la representación de la obra ‘Tota cassoleta té la seua tapadoreta’.

Presentación de la Reina

El miércoles 20 fue el día infantil, el de la cena de los jubilados y del encuentro de paellas, con cerca de dos mil participantes en la avenida de l’Ortisa. Estuvo ambientado con la actuación de la orquesta Mónaco Party. El jueves 21, se dio paso a las tropas moras y cristianas, que tuvieron su primera toma de contacto con el público a través de la Entrada de Bandas, el acto de exaltación del capitán y la Nit de l’Olla.

Hoy, será la presentación de la Reina de las Fiestas del 2025, Rebeca Herrero Stefan, junto a su corte de honor en el Parque de la Beata Inés, uno de los actos mas esperados y emotivos para los 29 festeros y festeras. El sábado 23 de agosto tendrá lugar la Entrada de moros y cristianos, cuya capitanía este año será ostentada por la Filà Sultans, con Blai Herrero Català como capitán.

El domingo 24 darán comienzo los tres días de fiestas y las celebraciones religiosas dedicadas a los patrones con la ofrenda y la misa en honor a San Miguel. Los actos lúdicos estarán cubiertos por las Embajadas mora y cristiana y la ‘Nit de disfresses’, con concurso abierto a todos aquellos que quieran participar en las diferentes categorías: individual, grupos o parejas. Tras el desfile, la actuación de la orquesta Matrix Band concluirá la jornada.

La gran cabalgata

El 25 de agosto cabe destacar, entre los actos religiosos, la procesión, con la participación de los festeros y festeras, comparsas y autoridades. Y por la noche, el musical ‘The Legends’, en esta ocasión en la Plaza de la Beata Inés.

El martes 26 de agosto, día de la Divina Aurora, estará dedicado a las personas mayores. Tras la misa, se les ofrecerá un vino de honor y se disparará una mascletà. Por la tarde, se realizará la gran cabalgata, en la que participan todos los festeros y todas las comparsas de moros y cristianos. El disparo de un castillo de fuegos artificiales y la fiesta con ‘Xplosion Fest’ pondrán el punto final a los días grandes de las celebraciones patronales y de Moros y Cristianos de Benigànim.