Encuentro amistoso entre Rodríguez y Morant

La ministra de Ciencia, Diana Morant, y el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, protagonizaron un encuentro amistoso en la tribuna de autoridades de la Entrada de Moros i Cristians de las fiestas de Ontinyent, que este año estrenan el título de fiestas de Interés Turístico Internacional. Los dos se saludaron afectuosamente, ante la atenta mirada de la secretaria de Organización del PSOE, la ontinyentina Rebeca Torró, y de la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero. Los dos compartían espacio en la tribuna tras una semana marcada por los rifirrafes entre Ens Uneix y el PSOE sobre el puesto a ocupar en la tribuna, ante las "antipatías" personales entre Rodríguez y Torró, antaño compañeros de partido y amigos. Torró acudió como acompañante de Morant.