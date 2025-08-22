Vaivén
Encuentro amistoso entre Rodríguez y Morant
El alcalde de Ontinyent y la ministra de Ciencia comparten espacio en la tribuna de la Entrada de las fiestas de Moros i Cristians de Ontinyent
La ministra de Ciencia, Diana Morant, y el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, protagonizaron un encuentro amistoso en la tribuna de autoridades de la Entrada de Moros i Cristians de las fiestas de Ontinyent, que este año estrenan el título de fiestas de Interés Turístico Internacional. Los dos se saludaron afectuosamente, ante la atenta mirada de la secretaria de Organización del PSOE, la ontinyentina Rebeca Torró, y de la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero. Los dos compartían espacio en la tribuna tras una semana marcada por los rifirrafes entre Ens Uneix y el PSOE sobre el puesto a ocupar en la tribuna, ante las "antipatías" personales entre Rodríguez y Torró, antaño compañeros de partido y amigos. Torró acudió como acompañante de Morant.
Suscríbete para seguir leyendo
- La aparición del “dragón azul” obliga a cerrar playas en Alicante
- Los mayores que repitan viaje en el Imserso recibirán una penalización
- Verònica Cantó, presidenta de la AVL: 'Lo que está pasando con el valenciano sería impensable que pasara con otra lengua
- Adiós al cruce de alto riesgo de la plaza de San Agustín de València
- Aemet anuncia lluvias y granizo en buena parte de la Comunitat Valenciana este fin de semana
- Qué es 'la acera de la muerte' de la calle San Vicente
- Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina
- Ni rojos ni etarras: la curiosa 'norma' de una playa valenciana