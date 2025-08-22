La planta solar de Castelló de Rugat da un paso adelante con las autorizaciones previa y de construcción

La planta solar IM2 en Castelló de Rugat da un paso más hacia su construcción con el anuncio de la información pública de las solicitudes de autorizaciones previa y de construcción, así como la declaración de utilidad pública que ha emitido la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, a través de una anuncio en el boletín oficial de la provincia de València, un trámite que abre un plazo de 30 días hábiles para presentar alegaciones.

La central fotovoltaica PS IM2 de Castelló de Rugat contempla una infraestructura de evacuación con potencia máxima de 28,566 MW (megavatios), una potencia nominal de los inversores de 23,309 MW y capacidad de acceso concedida de 24 megavatios. El proyecto, con una inversión prevista de 12 millones de euros (12.082.770 €), dispondrá de una central fotovoltaica de 28,566 megavatios compuesta por un campo generador de 49.680 paneles fotovoltaicos, montados sobre una estructura apoyo fija, con palos clavados directamente en el terreno, expone el documento publicado, que también señala se dispondrán 13 inversores de 1,793 megavatios, cuatro centros de transformación, una subestación eléctrica y una infraestructura de evacuación de 5.810 metros de línea eléctrica subterránea desde la subestación de la instalación fotovoltaica hasta el punto de conexión con la red de distribución. Para ello, el proyecto solicita la concesión demanial para la ocupación del subsuelo de la vía pecuaria de la Colada del Camí de la Pobla.

La empresa IM2 Energía Solar Proyecto 31 SL, con sede en València, ya introdujo algunos cambios al proyecto para reducir el impacto ambiental y obtener la autorización autonómica, después de que las posibles afecciones ambientales de la propuesta inicial motivarán una batería de alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Castelló de Rugat y asociaciones ecologistas como Anava (Asociación Naturalista de Ayora y el Valle), la Associació Llacorella, la Colla Ecologista l’Arrel, así como Iberaljusa SL y diversos particulares afectados por el procedimiento, tal como informó este diario.

Ante estas alegaciones, la empresa trazó el soterramiento de la línea eléctrica de evacuación de la planta, que inicialmente se contemplaba por vía aérea, para reducir el impacto visual sobre el paisaje rural de la zona, el paraje natural municipal de la Ermita y el área recreativa de la Penyeta. Además, la promotora redujo un 7% la superficie ocupada por la instalación fotovoltaica, liberando algunas parcelas en los emplazamientos de los grupos generadores y centros de transformación, así como en el emplazamiento de la subestación, de forma que de las 40,76 hectáreas ocupadas inicialmente se ha pasado a 33 hectáreas en el proyecto modificado, que ahora somete de nuevo a información pública las solicitudes de las autorizaciones. Esta reducción del 7% de la superficie de paneles solares permitirá dejar libre el espacio situado entre la Casa del Retor y el Camí del Tabaquer, tal como avanzó este diario.

Otros cambios introducidos para que el proyecto se ajuste a los condicionantes de la administración autonómica y reciba el visto bueno son que la planta se separará de los cauces existentes y llevará a cabo la plantación de arbolado en las zonas cercanas para que se conviertan en espacios de nidificación de las aves. También se crearán dos charcas para la población de anfibios y avifauna. Además, la empresa introducía varias medidas correctoras y se comprometía a mantener los cultivos existentes en las zonas no ocupadas por placas solares, mantener unos 270 árboles de secano existentes y a plantar unos 265 pinos. Con estas modificaciones en el proyecto, la promotora IM2 obtuvo a principios de este año el informe favorable de impacto ambiental de la Dirección General de Urbanismo y Paisaje de la Generalitat Valenciana. Ahora da un paso más hacia su consecución con la información pública de las solicitudes de autorizaciones previas y de construcción y la declaración de utilidad pública. Además de esta planta solar, en Castelló de Rugat, otra empresa, la mercantil Polux Venture Energy SL, con sede en Madrid, promueve otro parque solar, con 30.200 paneles fotovotaicos, que ya ha recibido la autorización del Consell.