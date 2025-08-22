Recogen 304 toneladas de residuos en la Fira de Xàtiva

Una vez finalizada la Fira de Xàtiva, es momento de haber balance. Y los datos aportados por el Ayuntamiento confirma que la generación de residuos ha aumentado respecto al año anterio. Así, desde el consistorio confirman que "se han recogido más de 282 toneladas de residuos, reflejo tanto de la magnitud del evento como de la eficacia del servicio. Los residuos de la fracción resto superaron las 260 toneladas. A su vez, la fracción de envases ligeros alcanzó las 10 toneladas y la fracción de papel y cartón mostró una participación significativa en el volumen total de más de 12 toneladas. Estos resultados evidencian el compromiso ciudadano con la correcta separación de residuos". En total, 304 toneladas si se suman los tres tipos de residuos diferenciados.

El año pasado, desde los servicios municipales confirmaron la recogida de 275 toneladas. Las fuentes consultadas explicaron que "al tratarse de una firma diferente no se han diferenciado igual, ya que este año ha entrado en marcha un nuevo contrato". Sea como fuere, la generación de residuos durante la Fira de Xàtiva ha crecido en la edición 2025.

Desde el consistorio, por su parte, realizan una lectura positiva. Así, desde los servicios municipales exponen que "la 775ª edición de la Fira d’Agost de Xàtiva ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad y la concienciación ambiental. El Ayuntamiento, de la mano de FCC—empresa adjudicataria del servicio municipal de limpieza y recogida de residuos— ha diseñado y desplegado un dispositivo especial durante los días de feria que ha permitido mantener limpios tanto el recinto ferial como las principales vías de la ciudad, a pesar de la elevada afluencia de visitantes".

"Desde el primer día, el plan de limpieza se ha ejecutado en dos fases: en primer lugar, se ha realizado una campaña de información dirigida a los expositores para fomentar el correcto depósito del cartón y otros residuos generados durante el montaje de los stands. En segundo lugar, se ha activado un servicio de limpieza intensiva, que ha incluido el baldeo diario de calles principales, la recogida continua de papeleras y la retirada eficiente de residuos urbanos durante los días de feria", comentan.

Xàtiva sostenible

A su vez, también han destacado que "el stand de Xàtiva Sostenible, instalado delante del ayuntamiento, se convirtió en un espacio clave de información, sensibilización, educación ambiental y participación. Durante los días de feria, el expositor ha contado con un equipo de educación ambiental que ha ofrecido información directa sobre la gestión de los residuos en la localidad. El equipo también distribuyó material informativo, tales como guías con información sobre el correcto depósito de los residuos en los contenedores y consejos para ser personas consumidoras responsables. Durante la feria se repartieron también pulseras identificativas, a la vez que se hacían labores de concienciación ambiental informando sobre los servicios municipales de gestión de residuos".

"En ese mismo expositor se llevó a cabo una iniciativa innovadora: el sorteo de una cena para dos personas y una noche de hotel en el Hotel Montsant de Xàtiva. Para participar en él solamente se tenía que depositar una botella de plástico vacía, lo que permitió reunir más de 400 inscripciones durante el periodo ferial. El ganador será comunicado a través del correo electrónico de contacto a principios de septiembre. El desarrollo de esta campaña ha evidenciado el compromiso conjunto del Ayuntamiento de Xàtiva y FCC por seguir avanzando hacia un modelo de ciudad más limpia, ordenada y sostenible. La implicación ciudadana y el éxito del stand de Xàtiva Sostenible demuestran que es posible celebrar grandes eventos sin renunciar al cuidado del entorno urbano", apostillan.