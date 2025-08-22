Una tormenta con granizo inunda las calles de Ontinyent

Giro de 180 grados en menos de 24 horas. Del calor abrasador a calles inundadas y granizo del tamaño de pequeñas pelotas de golf. El frente tormentoso que ha recorrido el interior de la provincia de Valencia este mediodía ha descargado con fuerza sobre Ontinyent. Según los datos facilitados por Avamet, se han registrado hasta 30 litros por metro cuadrado en apenas unos minutos.

La Aemet ya había alertado de la posibilidad de este tipo de fenómenos extremos y la formación de tormentas en apenas unos minutos. Según explica Avamet, la tormenta ha sido fruto de un reventón humedo que ha producido fuertísimas rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. La tormenta ha asolado Ontinyent en apenas unos minutos y ha inundado algunas calles de la población.

El viernes había empezado con un aviso amarillo por posibles tormentas fuertes cargadas con agua y granizo. Sin embargo, Aemet ha elevado la alerta a a nivel naranja por precipitaciones de caracter todavía mayor en el interior de Valencia y litoral norte de Alicante. Unas lluvias que podrían acumular 30 litros por metro cuadrado e incluso 40 de manera localizada.

Las imágenes por radar confirman la presencia de super células tormentosas recorriendo el interior de la Comunitat Valenciana.