La travesía "bucanera" protagoniza la Entrada de la internacionalidad de la fiesta

La espectacularidad, el color y la majestuosidad de las comparsas morocristianas invadió ayer las calles de Ontinyent en la Entrada de Moros i Cristians, la primera tras la declaración de las fiestas de Interés Turístico Internacional. Una Entrada que este año tenía como máximas protagonistas a las capitanías de Bucaneros y Moros Berberiscos. Las comparsas Fontanos y Kábilas, con las embajadas, también tenían un lugar destacado en el desfile. Filaes, ballets, bandas de música,… fueron desfilando en el acto central de las fiestas en una tarde que comenzó con tormenta de lluvia y granizo, que una hora y media antes del inicio del acto hacía temer lo peor para su desarrollo, aunque a las seis de la tarde, hora de la Entrada, ya había cesado y lucía el sol.

Javier Ureña, el capitán cristiano de este año, de la comparsa "Bucaneros". / Perales Iborra

La Entrada Cristiana arrancaba puntual con un sentido homenaje a dos integrantes de la empresa Carrosses el Llombo de Ontinyent, los hermanos José Vicente y Roberto Pascual Aleixandre, fallecidos este año. Una carroza con los nombres de los homenajeados abría el desfile, seguida de los portadores de los estandartes de la comparsa Bucaneros. La capitanía escenificaba la salvación de Ontinyent de la peste y para ello, un bucanero partía en una travesía en busca de la reliquia, una cruz, que salvara al pueblo de la peste. Una travesía por selvas, mares, en los que protagonizaba batallas en alta mar contra los berberiscos, hasta su llegada a Ontinyent. Siete gigantes con las guadañas mostraban la oscuridad de la peste. Un gran ballet transportaba al espectador a la travesía marítima, con bailarinas-gaviotas del Ballet Masters, seguidas por barcos y escuadras de festeros y festeras con atuendos azules y marinos.

Integrantes de la comparsa "Bucaneros", que ostenta la capitanía este año. / Perales Iborra

A continuación, el verde tomaba el protagonismo con otro ballet y una plataforma cubierta de vegetación que trasladaba a la selva, abriendo el paso a varias escuadras. La travesía del bucanero seguía con una batalla con los berberiscos, escenificada en espectaculares ballets. Vencida la batalla y con la cruz que salvará de la peste, el bucanero vislumbra la llegada a su tierra.

Escuadras, bandas de música y una carroza con el campanario de Ontinyent abren la llegada del bucanero, encarnado por el capitán cristiano, Javier Ureña Beneyto, que desfiló sobre una gran carroza presidida por la cruz, al ritmo de las marchas «Aragonesos 99» y «Javi bucanero», de Daniel Ferrero, interpretadas por la Agrupació Musical d’Agullent.

Tras el paso de la capitanía, la Entrada Cristiana seguía con el desfile de las diferentes comparsas de la cruz. Estudiantes, Gusmans, Arquers, Cruzados, Contrabandistes, Almogàvers, Asturs, Llauradors, Cides y Marineros iban tomando las calles para dar paso a la Ambaixada de Fontanos, con Enrique Montesinos Giménez como «ambaixador» y Ximo Revert Donat como «banderer». El boato de la Ambaixada Cristiana proponía un viaje en el tiempo a través del nombre de la ciudad de Ontinyent. La embajada explicaba la evolución del topónimo en tres etapas históricas, la visigoda, la musulmana y la cristiana.

Una de las partes del boato de la comparsa "Bucaneros". / Perales Iborra

La Entrada de Ontinyent contó con la asistencia de autoridades estatales, autonómicas y provinciales, lideradas por la ministra de Ciencia, Diana Morant, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, y el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, que acompañaron al alcalde, Jorge Rodríguez, en la tribuna. Al cierre de esta edición, las comparsas cristianas seguían desfilando por las calles de Ontinyent. Tras un parón a la hora de la cena, estaba prevista la Entrada Mora, encabezada por la Capitanía de los Moros Berberiscos y la Ambaixada de Kábilas, que cerraba la primera Entrada de Moros i Cristians de Ontinyent tras la consecución de Fiesta de Interés Turístico Internacional.