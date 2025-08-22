Xàtiva reforça el seu compromís amb la sostenibilitat durant la 775ª Fira d’Agost
L'expositor de Xàtiva Sostenible impulsa la participació ciutadana amb un sorteig mitjançant en el qual han participat més de 400 persones
La 775a edició de la Fira d’Agost de Xàtiva ha reforçat el seu compromís amb la sostenibilitat i la conscienciació ambiental. L'Ajuntament de Xàtiva, de la mà d'FCC—empresa adjudicatària del servei municipal de neteja i recollida de residus— ha dissenyat i desplegat un dispositiu especial durant els dies de fira que ha permés mantindre nets tant el recinte firal com les principals vies de la ciutat, malgrat l'elevada afluència de visitants.
Des del primer dia, el pla de neteja s'ha executat en dos fases: en primer lloc, s'ha realitzat una campanya d'informació dirigida als expositors per a fomentar el correcte depòsit del cartó i altres residus generats durant el muntatge dels estands. En segon lloc, s'ha activat un servei de neteja intensiva, que ha inclòs la neteja diaria amb aigua dels carrers principals, la recollida contínua de papereres i la retirada eficient de residus urbans durant els dies de fira.
Gràcies a esta planificació, s'han arreplegat més de 282 tones de residus, reflectit tant la magnitud de l'esdeveniment com l'eficàcia del servei. Els residus de la fracció resta van superar les 260 tones; la fracció d'envasos lleugers va suposar 10 tones i la fracció de paper i cartó més de 12 tones més. Estos resultats evidencien el compromís ciutadà amb la correcta separació de residus.
Participació activa en l'estand de Xàtiva Sostenible
L'estand de Xàtiva Sostenible, instal·lat davant de l'ajuntament, es va a convertir en un espai clau d'informació, sensibilització, educació ambiental i participació. Durant els dies de fira, l'expositor ha comptat amb un equip d'educació ambiental que ha oferit informació directa sobre la gestió dels residus en la localitat. L'equip també va a distribuir material informatiu, com les guies amb informació sobre el correcte dipòsit dels residus en els contenidors i consells per a ser persones consumidores responsables. Durant la fira es van a repartir també polseres identificatives, alhora que es feien labors de conscienciació ambiental informant sobre els serveis municipals de gestió de residus.
En eixe mateix expositor es va dur a terme una iniciativa innovadora: el sorteig d'un sopar per a dos persones i una nit d'hotel a l'Hotel Montsant de Xàtiva. Per a participar en ell solament s'havia de dipositar una botella de plàstic buida, la qual cosa va permetre reunir més de 400 inscripcions durant el període firal. El guanyador serà comunicat a través del correu electrònic de contacte a principis de setembre. El desenvolupament d'esta campanya ha evidenciat el compromís conjunt de l'Ajuntament de Xàtiva i FCC per continuar avançant cap a un model de ciutat més neta, ordenada i sostenible. La implicació ciutadana i l'èxit de l'estand de Xàtiva Sostenible demostren que és possible celebrar grans esdeveniments sense renunciar a la cura de l'entorn urbà.
Sobre Xàtiva Sostenible
Xàtiva Sostenible és la marca del servici municipal de neteja i recollida de residus urbans a la ciutat. Entre els seus objectius es troben la millora contínua en la gestió de residus, la promoció d'hàbits responsables en la ciutadania i l'oferta de serveis com la recollida de poda i voluminosos, la gestió del cartó comercial i la recollida separada de fraccions. Més informació en la web de Xàtiva Sostenible.
