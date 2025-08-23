"Hemos respondido a más de 1.000 avisos de seguridad en la Fira de Xàtiva"

Xàtiva ha superado una nueva edición de su Fira, la 775ª en la historia, y es momento de realizar los primeros balances. La ciudad acogió una presión humana muy por encima de lo habitual y las fuerzas de seguridad elaboraron un dispositivo para evitar incidentes. Sin embargo, como ocurre en este tipo de situaciones, los agentes desplegados tuvieron que responder a un notable número de requerimientos. Así lo confirmó ayer a Levante-EMV Rafa Valor, intendente jefe de la Policía Local, que comentó que «aún no tenemos la estadística cerrada, pero entre todos los cuerpos de seguridad habremos respondido a más de 1.000 requerimientos. No solo en los días de Fira, también los anteriores».

Un ejemplo son las imágenes de un conductor entrando en una rotonda a toda velocidad. El percance tuvo lugar en víspera de la Fira y la Policía Local tuvo que instruir diligencias al darse a la fuga.

Consultado por el tipo de actuaciones, Valor explicó que «la Fira siempre supone un esfuerzo de seguridad. Hemos tenido que actuar en un número importante de peleas. Por ejemplo, en el día de las carreras se registraron cinco o seis, aunque sin lesiones graves. También hemos respondido a avisos por delitos de violencia doméstica, aplicando todos los protocolos y realizando las detenciones necesarias. Hemos realizado controles de tráfico conjuntos con la Policía Nacional en los que nos hemos encargado de las pruebas de detección de alcohol y drogas. Se han instruido diligencias por alcoholemias y hemos incautado armas blancas, por ejemplo. La variedad de casos es impresionante».

«Xàtiva ha tenido mucha presencia policial durante estos días. Eso es algo que no se puede negar. La Policía Nacional también se ha volcado con un refuerzo de efectivos. Y la Guardia Civil ha coordinado controles de acceso también. La coordinación entre cuerpos es esencial. Hemos tenido vigilancia en Bixquert por los incendios. Cuando nos entraba un servicio por una incidencia, se respondía en minutos con los agentes disponibles», prosiguió el portavoz de la Policía Local de Xàtiva. Valor explicó que «hemos blindado la seguridad en la Fira, incrementando mucho la presencia de agentes en las calles. Me siento contento y orgulloso del trabajo realizado por la plantilla movilizado. Hemos tenido treinta agentes trabajando por día. Es un esfuerzo importante».

Avisos del 112

«Son fechas en los que el teléfono no para de sonar. También recibimos las alertas del 112, a las que se les suele dar prioridad, ya suelen ser casos serios. Son jornadas de mucho trabajo, pero está asumido», prosiguió el intendente. Por otra parte, alertó de la existencia de casos de estafas conocidas coloquialmente como ‘sinpa’: «Son algo habituales. Hablamos de gente que aprovecha que en estos días hay mucha gente en la ciudad. Van arreglados, entran en un establecimiento, cenan bien -por ejemplo- y se van sin pagar. Habremos tenido una docena de avisos de este tipo. Se responden todos y se busca a los culpables. Son estafadores que aprovechan un poco el caos y la masificación, aprovechan que en los negocios de restauración hay más trabajo». «Ha sido una Fira tranquilla y segura, eso lo quiero recalcar», apostilló.