Premi Nacional de Pintura Juan Francés
La composició dels jurats i catàlegs ajuden a prestigiar concursos d'arts plàstiques
Ximo Corts
Els certàmens de pintura de la Fira d'Agost han passat per moltes vicissituds. Des de la segona meitat dels anys vuitanta es convocaven uns premis nacional i local de pintura. Ja en la dècada dels noranta, el govern socialista, desitjós d'elevar el nivell dels certàmens, concebé la Biennal de Pintura Ciutat de Xàtiva que se celebrava a la darreria de la tardor, en novembre i desembre. Només arribaren a convocar-se dues, les de 1992 i 1994. Tres elements donen prestigi a un saló de pintura: la composició del jurat, la dotació dels premis i el catàleg. Joan Àngel Blasco Carrascosa, Artur Heras i Miquel Navarro foren els jurats de la primera biennal. Joan Genovés, Arcadi Blasco i Román de la Calle, els de la segona. En 1995, després de guanyar les eleccions locals, Alfonso Rus suprimí la biennal, però va mantenir el Premi de Pintura Fira d'Agost, que no havia cessat de convocar-se anualment. Haurien de passar més de dues decàdes perquè les coses canviaren. El govern local d'esquerres sorgit de les eleccions de 2015 impulsà els canvis.
El magnífic pintor Juan Francés ja havia manifestat en vida el seu desig de dotar una beca per a joves amb vocació artística. Salvador Verger, amic de l'artista, posà en contacte Jordi Estellés, regidor de Cultura, amb Rosmary, vídua del pintor traspassat. Després d'uns cafès a la terrassa del Moncho i algun sopar en casa de Rosmary, es firmà un conveni de col·laboració. En 2017, el certamen d'agost passà a denominar-se Premi Nacional de Pintura Juan Francés Fira d'Agost. L'Ajuntament dotà 3.000 euros i Rosmary, 5.000 (la vídua de Francés també arribaria a establir una beca per al millor estudiant del batxillerat d'arts de l'IES Josep de Ribera). Al principi, les obres seleccionades del certamen s'exposaren al Museu de Belles Arts, però l'esdeveniment es traslladaria finalment al Saló de Columnes de la Casa de Cultura. Fins a 2021, s'exhibia alhora, a la Casa de l'Ensenyança, una mostra de l'obra del mateix Juan Francés. I arribem a 2025. Com ja s'ha dit adés, composició dels jurats i catàlegs ajuden a prestigiar concursos d'arts plàstiques. Quan escric aquestes línies, encara no hi ha catàleg de les obres seleccionades al saló d'enguany.
¿I què podem dir del jurat? Que la seua composició no figurava a les bases del premi. Cal aclarir que la plataforma MundoArti s'encarrega de l'organització tècnica del concurs. Ara ja coneixem els tres àrbitres: Jorge López, director de la galeria Jorge López de València, Johanna Caplliure, comissària i crítica d’art, i Javier Claramunt Busó, professor del Departament de Pintura de la Facultat de Belles Arts de la UPV. ¿Per què no van constar a les bases? Les suspicàcies resulten inevitables. ¿La tela guanyadora del segon premi, Something in the way, de Guillermo Velasco, s'ajusta a la base quarta? Les obres presentades han de ser originals. Something fou seleccionada en 2024. Es pot comprovar al catàleg de l'edició passada. I Jorge López, també jurat en 2024, ho sabia. Més preguntes. ¿Sentirien predilecció Javier i Jorge per alumnes seus i per artistes de la seua galeria? És una pregunta pertinent. Altra: ¿Els membres del jurat tenien amplitud de mires o debilitat per l'informalisme, per l'art abstracte? I açò em duu a l'obra guanyadora, En blanco.
Potser hi ha entre les seleccionades (informalistes majorment) alguna obra més mereixedora del premi. Tot és opinable. En blanco suscita refús per motius poc consistents. Dir que sembla, vist de lluny, un llenç pintat absolutament de blanc és una bajanada. L'obra s'ha de mirar bé. Alguna cosa es devia olorar el jurat; ha hagut d'acudir a la literatura: «La distingim per la seua capacitat d’obrir un espai de calma i contemplació enmig d’un món marcat per la velocitat i la tensió, on tot es mostra i tot ha de veure’s resplendent i espectacular, per a intentar destacar entre milions d’imatges.» L'obra abstracta es difícil de copsar; de vegades està buida, és una forma sense fons, continent buit de contingut. Francis Bacon deia que el destí de molta obra abstracta acabarà sent decorar, junt amb un sofà, la paret d'una sala d'estar de casa benestant. El quadre guanyador de Miquel Ponce és un joc de textures i pigments mínims. ¿Sentit? Recele d'una creació quan li cal nota explicativa. ¿Què hauria pensat Juan Francés de l'obra Torrent, menció d'honor? Com el coneixia, m'ho puc imaginar. No suportava, per exemple, el free jazz. Però deixem-ho córrer...
