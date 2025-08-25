Más de 6.000 festeros participan en los Moros y Cristianos de Ontinyent

Ontinyent finalizará hoy una nueva edición de sus fiestas patronales de los Moros y Cristianos, que cada año atraen hasta la ciudad una notable oleada de visitantes. Y que han ganado fuerza durante los últimos ejercicios. Así, según el censo oficial proporcionado por la Societat de Festers, más de 6.000 integrantes componen las 24 comparsas -doce por cada bando- durante este año. No es un número baladí.

Así lo reconoce Ricardo Calabuig, presidente de la Sociedad de Festers, que se estrena este año en el cargo: «Es un dato muy positivo y que habla por sí solo. Estamos ante uno de los censos más altos de los últimos tiempos, lo que demuestra que las fiestas de Ontinyent siguen despertando ilusión, especialmente entre la gente joven. El crecimiento es bueno y sostenido, y no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo constante de todos los agentes de las fiestas. También hay que tener en cuenta que en Ontinyent el ocio y la vida social giran en torno a las comparsas».

Censo oficial de los Moros y Cristianos de Ontinyent / Levante-EMV

Predominio de la media luna

Otra de las conclusiones que se extraen de las cifras oficiales es que el bando de la media luna cuenta prácticamente con el doble de participantes. Así, las 12 comparsas cristianas suman 2.152 festeros, por 3.874 las agrupaciones moras. Los números no mienten.

Calabuig comento que «es una realidad histórica. El bando moro siempre ha tenido una capacidad mayor de arrastre, quizá porque muchas de sus comparsas han sido tradicionalmente muy numerosas. No obstante, esto no significa que el bando cristiano no tenga fuerza; al contrario, conserva un enorme peso simbólico y un atractivo que se renueva año tras año».

La evolución de la fiesta también fue analizada por algunos de los presidentes de las comparsas más numerosas en Ontinyent.

Héctor Moral es el presidente de Llauradors, la agrupación cristiana más numerosa. Ayer explicó que han decidido cerrar el cupo: «En los últimos tres o cuatro años hemos crecido mucho. Hicimos un cambio de estatutos. Solamente pueden entrar hijos o nietos de integrantes de la comparsa. Somos una de las agrupaciones más antiguas, primero fuimos nómadas. Ahora tenemos una sede fija y renovada. El bando moro siempre ha doblado al cristiano, esto es así».

Falta de ocio para los jóvenes

José Manuel Mollà lidera a los Mozárabes. Ayer explicó que «en los dos últimos años se ha apuntado mucha gente, tenemos el cupo cerrado desde el año pasado. Es por una cuestión de logística, estamos en Santo Domingo, donde hay dos comparsas más. Y el espacio es el que es». «Creo que somos muchos festeros porque en Ontinyent hay una clara falta de oferta de ocio para la gente joven. Han venido a las comparsas buscando una alternativa donde divertirse», expuso el portavoz de Mozárabes.

Rafa Gandia, presidente de los Berberiscos, también analizó la evolución de la fiesta. Explicó que «nosotros tenemos altas y bajas, no hemos cerrado el cupo. Aunque, he de reconocer que lo hemos planteado. De hacerlo, tendríamos que seguir todo un proceso administrativo. Nosotros tenemos todos los años el alta de una escuadra por lo menos, ya que los jóvenes de 14 años pasan a ser ya mayores».

«Creo que las comparsas moras doblan a las cristianas en gente por la tradición. Ya de por sí atraen más, igual el salir por la noche también ayuda en este sentido», detalló.

Lorena Albert es la presidenta de los Bucaneros. Cuestionada por el dato de los 6.000 festeros en Ontinyent, valoró la cifra:«Son muchos, sí. Nadie lo puede negar, A nosotros, que estamos dentro de la fiesta, nos da la sensación de que somos muchos. Y es algo de lo que estamos contentos. Vemos que la fiesta está viva, que sigue, que hay un relevo generacional».

«Nosotros somos 261, que son muchos para ser una comparsa cristiana. No sorprende que las agrupaciones moras nos doblen. Ellos salen por la noche y por la tarde hace más calor. También creo que son más baratas. Eso sí, toda la gente que se apunta a esas comparsas es porque no ha probado una cristiana», apuntó la presidenta en tono medio en broma.

Los Moros y Cristianos de Ontinyent gozan de buena salud. Más de 6.000 festeros dan fe de ello.

¿Se partirá la entrada en dos días?

La entrada de los Moros y Cristianos es el acto más emblemático de las fiestas. Y desde hace años, algunas voces hablan de la posibilidad de partirla en dos días. Las opiniones de los agentes de las fiestas consultados por este periódico son diversas. Así, Ricardo Calabuig comentó que «es un tema delicado y que genera muchas opiniones. La Entrada es nuestro acto central, el más vistoso y el que más visitantes atrae, pero también es cierto que su duración ha ido creciendo con los años».

Hector Moral (Llauradors) se mostró «partidario de sentarnos todas las comparsas y estudiarlo». José Manuel Mollà (Mozàrabes) sí está a favor: «·Yo, particularmente, sí estaría a favor, siempre y cuando se rotaran los bandos y no hubiera privilegios. Movería el acto de los alardos del calendario». Rafa Gandia (Berberiscos) se mostró poco receptivo: «En principio no estaría a favor de partir la entrada, sobre todo por la logística que implica». Lorena Albert (Bucaneros) sí aceptaría el cambio: «Lo veo factible. Se ha comentado el tema muchas veces. Es una decisión que se ha de tomar entre todos los festeros en asamblea general. Yo votaría por comparsas, creo que es más justo».