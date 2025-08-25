Ángela Fita Boluda se proclama campeona del dobles del torneo de Bistrita en Rumanía

El tenis comarcal consigue un hito histórico de sus dos mejores tenistas del momento al obtener tanto Ángela Fita Boluda como Sergi Fita Juan dos títulos en la modalidad de dobles del circuito mundial de la ITF. La tenista de Xàtiva, Ángela Fita, se proclamaba campeona, junto a la suiza Ylena In Albon en el torneo challenger WTA de Bistrita, en Rumanía, mientras que el tenista de Aielo de Malferit Sergi Fita levantaba el título de campeón, junto a Carlos López Montagud, en el torneo ITF de Santander.

Ángela Fita, derecha, con el trofeo de campeona de dobles, junto a su compañera, en Rumanía. / Levante-EMV

En el WTA de Bistrita, Ángela Fita e Ylena In Albon vencían en la final a la pareja formada por Yun-Yun Li y Daria Lodikova por un marcador de 7-6 y 7-5. Un partido muy igualado, donde la pareja hispano-suiza pudo sacar ese punto imprescindible para obtener su título número 24 en dobles. En semifinales, se imponían a Zhibek Kulambayeva y Oana Georgeta Simion por 5-7, 6-4 y 11-9, mientras que en cuartos de final apeaban de la competición a la pareja formada rumana formada por Anamaria Federica Oana y Diana-Ioana Simionescu por 6-1 y 6-3.

Sergi Fita, primero por la izquierda, antes de un partido de dobles en el ITF de Santander. / Levante-EMV

Por su parte, Sergi Fita ganaba el dobles del ITF de Santander junto a Carlos López Montagud, tras imponerse en la final a la pareja española formada por Carlos Sánchez Jover y Pedro Vives Marcos por 2-6, 6-4 y 10-8. Un partido de infarto que tuvo que decidirse en el tie-break y donde la pareja valenciana, habituada a estas situaciones en este torneo, ya que antes de llegar a la final también tuvo que emplearse a fondo en el resto de partidos, supo sacar mejor rendimiento. En semifinales, Fita y López vencían a Javier Barranco Cosano y Benjamín Winter López por 7-5, 6-7 y 10-3. En cuartos ganaba a Álvaro Bueno Gil y Richard Zusman por 6-4 y 6-2.

Este es el segundo título del tenista de Aielo del Malferit en el circuito mundial. En la modalidad de individuales, tanto Sergi Fita como Ángela Fita cayeron derrotados en las primeras rondas de la competición.