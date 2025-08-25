El CAX Orientació retoma la actividad con la sexta prueba de la Liga Española

La sección de Orientació del Club Atletisme Xàtiva (CAX) retoma la actividad y lo hace con una nueva prueba de la Liga Española de Orientación a Pie (LEOP), la sexta del calendario de la competición. Deportistas del club setabense disputarán el próximo fin de semana, 30 y 31 de agosto, el XV Trofeo Internacional Pinares de Soria, que tendrá lugar en la localidad de Castilla y León y que será puntuable para la LEOP, en el caso de las pruebas de media y larga distancia, y para la LEOS, en la prueba sprint. Las pruebas está previsto que reúnan a unos 1.400 orientadores.

El CAX Orientació acudirá con unos 20 corredores con la intención de mantenerse en la parte alta de la clasificación e intentar de nuevo entrar en los puestos de promoción de ascenso. En la actualidad, el CAX Orientació ocupa la octava posición en la 2ª división LEOP, con 3.108’88 puntos.

Tras esta competición en Soria, el club de Xàtiva retomará la Lliga Autonòmica (LACV). Septiembre será un mes “de vértigo” para los corredores setabenses, ya que comenzará el fin de semana del 6 y 7 de septiembre desplazándose a El Toro y Barracas, en Castelló de la Plana, para disputar el Campionat Autonòmic de Llarga Distància. El 13 de septiembre competirán en el Campionat Autonòmic de Relleus Mixtes en Alacant; y el día 21 estarán en Onil para participar en el 40 Aniversari Centre Esportiu Colivenc. Cerrarán el mes de septiembre en Teruel, para disputar la séptima prueba de la LEOP. En octubre, el CAX Orientació continuará con la preparación del CAOS 2025 previsto en Xàtiva.