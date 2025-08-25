Conmoción en Llutxent por la muerte de un joven del pueblo en un accidente laboral ocurrido en Pinet

Ocurrió el pasado viernes, sobre las 18.20 de la tarde. Un trabajador perdió la vida en un accidente laboral. Los hechos tuvieron lugar en una granja de la localidad de Pinet (La Vall d'Albaida), un pequeño pueblo cuya población estable roza los 150 habitantes. El fallecido es un joven de 21 años natural del pequeño municipio de Llutxent, donde la noticia ha causado una honda impresión. Fue despedido ayer, en un emotivo entierro.

La Guardia Civil ya investiga los hechos. Las fuentes consultadas apuntan a un accidente con un montacargas. Así, fuentes del Consorci de Bombers han explicado a Levante-EMV:; "Efectivos del Consorci de València recibieron un aviso a las 18:17 h del día 22 de agosto por un rescate en Pla de Benet, Pinet, donde se movilizaron dos dotaciones de Xàtiva y Gandia, y el sargento de Gandia. Se trataba de un accidente en que una persona quedó atrapada en un montacargas y, desgraciadamente, resultó muerto. Los bomberos ayudaron en la excarcelación de la víctima y acabaron sus servicios a las 22:08 horas".

Xaro Boscà, alcaldesa de Llutxent, se ha mostrado conmocionada por lo ocurrido tras ser consultada por este diario: "Era un joven muy querido, muy activo de una familia muy conocida en el pueblo. Todo Llutxent está consternado. Nos ponemos en el lugar de la familia, a la que hemos querido ayudar en todo lo posible. Es un golpe muy duro".

"Era un chaval que ayudaba mucho, una persona muy activa, muy agradable. Ha sido un fin de semana de intenso duelo. Nos han dicho que fue un accidente, ocurrido en una gran de Pinet. Nos hemos centrado en ayudar a la familia. Es una situación muy dura", ha expresado la primera edil.

El fallecido formaba parte de la filà Kalifes, que ha compartido en redes sociales un emotivo mensaje de despedida:"Las palabras no son suficientes para expresar todo lo que nos has dejado. Tu energía y tu pasión por la comparsa han sido una fuente de inspiración para todos nosotros. A pesar de que el tiempo no nos permitió disfrutar de más momentos juntos, tu esencia queda grabada en cada marcha, cada baile y cada instante que hemos compartimos a tu lado. Siempre recordaremos tu sonrisa, tu determinación y la forma en que ponías el corazón en todo lo que hacías. Tu legado continuará vivo en cada paso que hagamos, en cada marcha, y en cada grito de nuestra comparsa. Allá donde estés, estamos seguros de que seguirás desfilando con nosotros. Descansa en paz, siempre en nuestro corazón".