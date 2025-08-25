Ontinyent se vuelca con la Baixada del Crist de l'Agonia
Los actos religiosos, con misa y procesiones, han centrado el fin de semana de las fiestas de Moros y Cristianos
El alcalde, Jorge Rodríguez, y la corporación municipal acompañan al "Morenet" en el recorrido por las calles de la ciudad
Las fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent han vivido este fin de semana algunos de sus principales actos religiosos en honor a su patrón, el Santíssim Crist de l'Agonia, también conocido como el "Morenet". Así, después de actos más lúdicos, el sábado llegaba el turno de la Baixada del Crist, destacado acto de las celebraciones religiosas durante las fiestas morocristianas. Cientos de personas acompañan la imagen del patrón de los festejos, en la procesión desde la ermita de Santa Anna hasta la parroquia de San Carlos.
El domingo por la mañana se celebraba la Misa de Campaña, después de la cual empezaba la Diana de Gala, y a mediodía tenía lugar la Misa Mayor en honor en el Santíssim Crist de l'Agonia a la iglesia de San Carlos. Ya por la tarde, la imagen de Crist, el “Morenet”, recorría las calles de la ciudad hasta volver a San Carlos. La corporación municipal, encabezada por el alcalde, Jorge Rodríguez, y la primera teniente de alcalde y vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, participaban de los actos.
