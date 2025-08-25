Quejas ciudadanas por la gestión de las sillas en la Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent

Ontinyent vivió el pasado viernes su popular entrada de Moros y Cristianos, un evento que causa que la población se vuelque. Más de 6.000 festeros integran las 24 comparsas -doce por cada bando- y la posibilidad de contar con una silla que permita ver los desfiles de la mejor manera posible es un deseo de muchos. Sin embargo, este año se han registrado algunas quejas ciudadanas por la gestión de los asientos.

Así, algunos afectados han comentado a este diario que habían instalado sillas en algunos tramos de la Avenida Daniel Gil y que este año han relegado sus asientos mucho más atrás: "Ponemos las sillas detrás de las que están en venta. Antes, se quedaban en segunda fila. Ahora las han puesto en cuarta", comenta una damnificada que prefiere mantener el anonimato.

"Se están uniendo la quejas sobre las sillas que nos quitaron para la entrada. E invitó a toda la población que haga más ruido y nos oigan. Vi muchas plazas vacía. Las sillas que ponen pagando y no usan deberían ser gratis para los ciudadanos de Ontinyent", comenta otra afectada.

Desde la Societat de Festers han explicado que "la gestión ha sido la misma que la de años anteriores. No ha cambiado nada. Hay más de 10.000 sillas. Es una polémica que ya se ha registrado otros años. Hay gente que pone sillas el lunes o el martes, cuando o están ni instaladas las tribunas. Si luego las han puesto en sitios que no tocan es normal que se muevan".

"El Ayuntamiento nos cede la ocupación de vía pública. Nosotros gestionamos el servicio. El 80 % se vendió a las pocas horas. Los precios oscilan entre los 10 y los 17 euros. Hablamos de espacios que están reservados. Es cierto que hay quejas. Pero también lo es que llovió con mucha intensidad a dos horas de la entrada por una explosión térmica y la empresa hizo todo lo posible para que las sillas estuvieran bien. El equipo responsable de las sillas recorre todo el itinerario con la Policía Local. Lamentamos cualquier problema, pero es que este año no ha cambiado nada", exponen las mismas fuentes.

Sin quejas por los canales oficiales

A su vez, desde el Ayuntamiento han explicado que "la gestión de las sillas de pago corresponde a la Societat de Festers, entidad a la que el Ayuntamiento cede la vía pública para administrar el alquiler de las sillas en las primeras filas desde hace décadas. Desde el Ayuntamiento se escucharán y se dará respuesta siempre a todas las quejas formales que lleguen por las vias oficiales, y que por el momento no se han recibido".