Roban cuatro motos en Moixent y Canals... y los detienen en Caudete

Tres personas han sido detenidas en la localidad de Caudete (Albacete) por la sustracción de cuatro ciclomotores en las localidades de Moixent y Canals. Según apunta la Guardia Civil, los detenidos sustraían los ciclomotores en una furgoneta, los desguazaban y vendían sus piezas. Uno de los ciclomotores se ha recuperado en perfecto estado.

Los autores se desplazaban desde Caudete, donde residían, con una furgoneta a las diferentes localidades de los hurtos. Una vez en el interior de las poblaciones, recorrían sus calles hasta localizar un ciclomotor que les resultara de interés. Tras seleccionar su objetivo, lo cargaban en la furgoneta, abandonando rápidamente el lugar. En la mayoría de ocasiones actuaban aprovechando el abrigo de la noche para evitar ser detectados. La investigación dio comienzo tras la interposición de la denuncia por la sustracción de diferentes ciclomotores en las localidades de Moixent y Canals. Fruto de la misma, se logró identificar, en primer lugar, el vehículo que se utilizaba para la comisión de los hechos. Tras la identificación de los autores, los agentes se desplazaron hasta Caudete con el fin de su detención y la recuperación de los vehículos sustraídos.

Tras su detención, se recuperaron dos ciclomotores desguazados y listo para su venta a piezas; partes identificativas de otro vehículo; y un último ciclomotor en perfecto estado, el cual había sido denunciado como sustraído en la localidad de Ontinyent.

Por estos hechos se ha detenido a 3 hombres de 26, 34 y 35 años y de nacionalidad española por 4 delitos de hurto de vehículos a motor.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del equipo de Investigación de Xàtiva y Canals, en colaboración con el Equipo ROCA de Caudete. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Xàtiva.