La sección de Gimnasia del Taekwondo Xàtiva inicia los entrenamientos de la nueva temporada

La sección de gimnasia del Club Taekwondo Xàtiva inicia este lunes, 25 de agosto, los entrenamientos de la nueva temporada, después del parón por las vacaciones de verano. El club retoma la actividad deportiva para prepararse para afrontar una intensa y decisiva temporada 2026, con la mirada puesta en el Campeonato de Europa en Azerbaiyán y los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

El grupo de gimnastas de nivel internacional ya ha comenzado sus sesiones de entrenamiento en La Pobla de Vallbona durante este mes de agosto. Dos gimnastas ultiman su preparación para el Campeonato de Europa que tendrá lugar en noviembre en Ganja (Azerbaiyán), mientras que el resto del grupo trabaja para consolidar la base técnica y física de cara a nuevos compromisos internacionales en la próxima temporada.

Por otro lado, los grupos de base y promoción se están preparando para participar en la XLIV edición de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, competición impulsada por la Generalitat Valenciana que comenzará en octubre con la fase municipal. En esta fase también participarán alumnos y alumnas de las Escoles Esportives Municipals (Gimnasia) de Xàtiva.

El club de Xàtiva afirma que afronta “con ilusión y compromiso, y frente a un calendario repleto de retos futuros, una temporada decisiva para el crecimiento y la proyección de sus deportistas”.