Seis exposiciones para las fiestas de verano de Bocairent

Las fiestas de verano a San Agustín llenan Bocairent de oferta cultural, lúdica y deportiva. Además, generan un marco temporal en el que se multiplica la oferta expositiva del municipio. De hecho, este año, entre el 22 y el 28 de agosto, se pueden visitar hasta seis muestras que permiten al público acercarse a elementos patrimoniales, propuestas artísticas y experiencias personales.

En el apartado patrimonial destacan la exposición conmemorativa del 75º aniversario de los Cabolos y la de maquetas de las ermitas bocairentinas. La primera está comisionada por el colectivo cultural Festasa y se puede visitar en el Museo Municipal Antonio Ferri. La segunda es obra de Rafael Puerto Guaita y está situada en el edificio del antiguo hostal de la plaza del Ayuntamiento.

En cuanto a las propuestas artísticas, la oferta incluye tres muestras: la de pintura de Toni Francés y Alberto Vañó, en el maset de la Filá de Españoletos; la de acuarelas sobre música y fiesta de Joaquín Calatayud, en el maset de la Filá de Estudiantes, y la muestra colectiva de verano de la asociación Art 92, en la sala Juan de Juanes.

Finalmente, Alberto Castelló ha organizado una exposición en el local de la asociación de fiestas que acerca al público a su experiencia de peregrinaje hasta Santiago de Compostela, Roma y Jerusalén. “Es una oferta amplísima que ofrece un buen complemento al resto del programa de actos de las fiestas”, afirma Xavi Molina.

El alcalde y concejal de Cultura de Bocairent agradece el esfuerzo de las personas y entidades organizadoras: “Su iniciativa permite que disfrutamos de propuestas diferentes y que combinemos la asistencia a las danzas con la visita a las diferentes muestras”. Y es que todas ellas abren en horario nocturno para coincidir con las Nits de Danses que tienen lugar hasta el 27 de agosto, a partir de las 23.00 h, en la plaza del Ayuntamiento.