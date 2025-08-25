Xàtiva instala dos gradas en los campos de fútbol del polideportivo Les Pereres
Las tribunas cuentan con tres filas, una longitud de 18 metros y capacidad para un centenar de personas
Xàtiva ha completado la instalación de dos gradas de tres filas y 18 metros de longitud, con capacidad para hasta 100 personas, en los campos de fútbol 1 y 2 del Polideportivo Les Pereres. Las nuevas gradas son de estructura galvanizada y cuentan con barandillas de seguridad y asientos de plástico de color blanco con respaldo, así como plataformas fenólicas antideslizantes. El presupuesto, en torno a los 30.000 euros, estaba incluido en el mismo contrato que las gradas interiores del Pabellón Larriba, e incluía el precio de las gradas exteriores y su instalación.
Los campos de fútbol 1 y 2 del Polideportivo Les Pereres son unas instalaciones de referencia para el fútbol base y amateur de la ciudad. Estos campos acogen habitualmente partidos de liga y torneos escolares y comarcales, con una asistencia regular de público que hace necesaria la dotación de nuevas gradas para garantizar la comodidad y la seguridad de los espectadores. Además, está previsto lanzar próximamente un contrato para la instalación de la correspondiente cubierta para las gradas, con el fin de ofrecer seguridad y comodidad durante los meses de más calor.
El concejal de Hacienda y Obras Públicas, Natxo Reig, ha explicado que «hemos llevado a cabo esta mejora de las instalaciones, ya que se trata de una demanda habitual entre los usuarios y los espectadores de los entrenamientos y partidos que estos campos acogen de forma regular». Reig ha añadido que «ya estamos estudiando la instalación de sombra en las gradas para mejorar sus características».
