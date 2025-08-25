Xàtiva instala dos gradas en los campos de fútbol del polideportivo Les Pereres

Las tribunas cuentan con tres filas, una longitud de 18 metros y capacidad para un centenar de personas

Gradas colocadas en los campos de fútbol de Les Pereres de Xàtiva.

Gradas colocadas en los campos de fútbol de Les Pereres de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

Lluis Cebriá

Xàtiva

Xàtiva ha completado la instalación de dos gradas de tres filas y 18 metros de longitud, con capacidad para hasta 100 personas, en los campos de fútbol 1 y 2 del Polideportivo Les Pereres. Las nuevas gradas son de estructura galvanizada y cuentan con barandillas de seguridad y asientos de plástico de color blanco con respaldo, así como plataformas fenólicas antideslizantes. El presupuesto, en torno a los 30.000 euros, estaba incluido en el mismo contrato que las gradas interiores del Pabellón Larriba, e incluía el precio de las gradas exteriores y su instalación.

Gradas instaladas en los campos de fútbol de Les Pereres.

Gradas instaladas en los campos de fútbol de Les Pereres. / Ajuntament Xàtiva

Los campos de fútbol 1 y 2 del Polideportivo Les Pereres son unas instalaciones de referencia para el fútbol base y amateur de la ciudad. Estos campos acogen habitualmente partidos de liga y torneos escolares y comarcales, con una asistencia regular de público que hace necesaria la dotación de nuevas gradas para garantizar la comodidad y la seguridad de los espectadores. Además, está previsto lanzar próximamente un contrato para la instalación de la correspondiente cubierta para las gradas, con el fin de ofrecer seguridad y comodidad durante los meses de más calor.

El concejal de Hacienda y Obras Públicas, Natxo Reig, ha explicado que «hemos llevado a cabo esta mejora de las instalaciones, ya que se trata de una demanda habitual entre los usuarios y los espectadores de los entrenamientos y partidos que estos campos acogen de forma regular». Reig ha añadido que «ya estamos estudiando la instalación de sombra en las gradas para mejorar sus características».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents