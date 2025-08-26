Bocairent recupera por segundo año la tradición de la "cagà de la burra"

El verano es sinónimo de fiesta en los municipios de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés. La Fira de Xàtiva o los Moros y Crisitanos de Ontinyent son dos de los eventos más multitudinarios y conocidos, pero los residentes de los 61 municipios de las tres demarcaciones se vuelcan con sus fiestas y tradiciones. Esta semana es el turno de Bocairent. Situado muchas veces en los ránkings de "pueblos más bonitos de España" -y escogido por Amenábar como plató de cine, por ejemplo- el pueblo está inmerso en sus fiestas.

Y una de las tradiciones que se han recuperado en los últimos tiempos es la conocida como "cagà de la burra". Se trata de un evento que también se coordina en otros pueblos. Los Majorals de Bocairent lo recuperaron el año pasado y el pasado lunes 25 de agosto tuvo lugar la segunda edición. Así, dividieron en casillas el campo de fútbol del patronato. En total había 300 parcelas, que los asistentes podían alquilar por un precio de dos euros. Incluso, se ofertó un "bono cagà" por el precio de tres parcelas a cinco euros. Soltaron a una burra para que paseara por el lugar. Y la fisiología decidió. Los "dueños" de las dos parcelas en las que el animal depositó sus excrementos- una por tanda- se llevaron 200 euros. Cientos de personas esperaron a que el animal defecara.

En otras localidades como Xàtiva o Llocnou d'en Fenollet también se han organizado eventos similares. Una mezcla de tradición y folclore protagonizada por un animal al que no se le hace daño. De hecho, solamente se le pide que pasee al sol y haga sus necesidades cuando toque.

Cartel de promoción de la segunda "cagà de la burra" en Bocairent / Levante-EMV

Las bases son claras. No se pueden hacer maniobras de reclamo al animal y "en caso de que cague en dos parcelas gana la que más excrementos tiene. El jurado lo evalúa".

73 parejas en les danses

Otra de las tradiciones que se pueden disfrutar en Bocairent son las "danses". En las últimas noches hasta 73 parejas han participado en un evento que se coordina en la plaza del pueblo. Aún quedan dos noches para acudir a Bocairent y ver como los asistentes muestran esta recuperada tradición, muy arraigada en la localidad.