El Festival Nómade presenta el cartel musical por días con conciertos de Duncan Dhu y La Maria

El festival Nómade, que celebrará su cuarta edición del 26 al 28 de septiembre, publica su cartel por días, con entradas ya a la venta. El evento, que forma parte de Festivales Territorio, desplegará varios escenarios por Ontinyent y Terres dels Alforins, con espacios singulares por los que pasarán artistas como Mikel Erentxun -en la gira 40 aniversario de Duncan Dhu- Las Migas o La Maria. El festival también cuenta con actividades en localidades como Moixent, Bocairent, Fontanars dels Alforins y La Font de la Figuera. Un evento que combina música en directo, patrimonio, vino y naturaleza para ofrecer una vivencia única en el interior de la Comunitat Valenciana.

Cartel con la programación por días del Festival Nómade. / Levante-EMV

El festival comenzará el viernes 26, con una presentación en el Lavadero de La Font de la Figuera, de la mano del músico y sumiller Juanjo Figueroa. Será un acto que pondrá en el centro el papel de diversas mujeres de la región como impulsoras de la economía local a través de productos locales. En esta jornada, la programación musical tendrá lugar en Bodegas Arráez, con conciertos de La Maria y Cosmic Wacho.

El sábado 27 Ontinyent será el protagonista de Nómade. Por la mañana, en una actividad abierta al público, actuará en el Museo Textil la banda Los Mejillones Tigre, en un espacio donde los asistentes también podrán disfrutar de la propuesta gastronómica. El Parque de la Glorieta acogerá algunos de los conciertos más esperados, como el de Duncan Dhu, que hará en la localidad una parada en su gira DD40 Tour, con la que Mikel Erentxun celebra la historia de la popular banda. Esa noche también tocarán en Ontinyent la banda valenciana Las Migas y Hermano Salvaje.

Para cerrar esta cuarta edición de Nómade, la música se trasladará a Bocairent, donde el grupo gallego Eladio y Los Seres Queridos pasará por la Plaça del Ajuntament. Este concierto también será de acceso libre.

Esta programación se completa con las Experiencias, una propuesta de actividades pensadas para conocer la historia, cultura y sabores del territorio y que completa la programación musical y gastronómica. Las entradas para estas actividades también se encuentran disponibles, con plazas limitadas.

Además, la propuesta gastronómica de Nómade vendrá de la mano de dos restaurantes locales, poniendo el valor la tradición e innovación en sus platos: Taulell Gastronòmic y A Leña Cocina Rural.

Música, gastronomía, vino y arte se dan de la mano en esta edición de un evento ya consolidado en el territorio que promete desvelar aún más sorpresas. La Diputació de València patrocina este evento, que cuenta también con el apoyo del Institut Valencià de Cultura, València Turisme, Turisme Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana. También apoyan el evento las mancomunidades de La Costera-Canal y la Vall d'Albaida, así como los ayuntamientos de Ontinyent, Moixent y Bocairent.

Sobre Festivales Territorio

Festivales Territorio es una marca creada por la promotora gallega i-Radia Crea que agrupa una serie de festivales culturales diseñados para conectar profundamente con el entorno en el que se celebran. Estos eventos buscan poner en valor el patrimonio, la gastronomía, el vino y el paisaje de diferentes comarcas, promoviendo un turismo sostenible y de calidad. Entre los festivales que integran esta marca se encuentran: 17º Ribeira Sacra (del 18 al 20 de julio), Esférica Rioja Alavesa, Tierra Bobal Fest (del 27 al 29 de junio) y Nómade (del 26 al 28 de septiembre).

Cada uno de estos festivales se celebra en entornos naturales únicos de la península ibérica, ofreciendo una experiencia completa que aúna música, arte, tierra y gastronomía. La programación de estos eventos se caracteriza por su calidad y por abogar por el respeto y cuidado hacia el entorno.