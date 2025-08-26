La lotería nacional deja 600.000 euros en Ontinyent
Se han vendido 10 décimos -con con 60.000 euros cada uno- del sorteo del pasado sábado
El pasado Día de la Madre se repartieron más de dos millones
Una buena noticia, ya que la fortuna ha vuelto a caer en Ontinyent. Así, en la administración número 1 de la capital de la Vall d'Albaida se han comercializado un total de 10 décimos con 60.000 euros de premio -600.000 euros en total- del sorteo de la lotería celebrado el pasado sábado 23 de agosto.
Así, se han vendido diez boletos con el 33.585, seleccionado con el primer premio del sorteo celebrado hace 72 horas. Javier Micó, responsable de la administración, ha tendido a Levante-EMV y ha explicado lo ocurrido: "Se ha hecho público hoy porque el sábado estábamos en medio de las fiestas de Moros y Cristianos y había mucho bullicio. Y ayer era festivo local. Siempre es una buena noticia repartir suerte".
Micó también ha comentado que es la segunda vez que reparte un premio importante, tras lo ocurrido durante el pasado Día de la Madre: "Pasó en mayo, aunque fue un segundo premio vendimos muchos más décimos. Era el número de la casa y también dimos el anterior y posterior. Creo que fueron más de 2 millones de euros el dinero que dimos. Y con muchos décimos repartidos por todo Ontinyent. La cantidad unitaria era menor -25.000 euros- pero había mucho más dinero en total".
"Es algo bueno, una buena noticia. Hablamos de dos repartos consecutivos de premios importantes. En Mayo fueron más de 100 décimos, que son mucho. Esta vez han sido diez, pero también ha sido un premio importante", ha apostillado Micó.
