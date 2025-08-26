Miles Tang, el prodigio chino de la esgrima que entrena en Xàtiva
Con trece años de edad, vive en la ciudad desde la primavera pasada
Acaba de colgarse el oro en un campeonato nacional
El sablista de trece años de edad, Miles Tang, acaba de ganar un campeonato nacional celebrado en su país natal. Practica esgrima desde los cinco años de edad y desde la pasada primavera vive en la capital de la Costera. Se trasladó con su familia hasta Xàtiva para entrenar con los preparadores del club de esgrima locales tras ver informaciones y vídeos por internet: "Vinieron adrede. Han vuelto a China para disputar el campeonato nacional, pero en breve estarán de nuevo entrenando aquí".
Desde el club de esgrima de Xàtiva, explicaron ayer que «es un grandísimo resultado. El torneo fue muy grande, con todos los sablistas mas fuertes del país asiático participando. Miles ganó a todos y consiguió el oro. Estamos muy orgullosos de él y de sus resultados y estamos preparados para empezar la nueva temporada con muchas ganas».
Talento y trabajo
Sus entrenadores destaca el nivel de Tang: «Su nivel, para su edad, es fenomenal. Además de tener talento es muy trabajador. Le gusta mucho competir y le gusta probar cosas nuevas. Con él tenemos un factor importante que es apoyo de los padres y su familia en todo momento. Los padres están muy interesados en cómo progresa y confían en mi 100% para llevar su hijo y este club al nivel mas alto», expusieron ayer.
