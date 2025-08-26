El Síndic cierra el caso de una dependiente de l’Olleria ante la inacción de la conselleria

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha cerrado el expediente de una dependiente que solicita una plaza pública en la residencia de l’Olleria, después de que se haya agotado el tiempo concedido a la Conselleria de Servicios Sociales para atender la petición de la afectada, y la administración autonómica no haya resuelto la solicitud.

La dependiente pidió en enero de 2024 el reconocimiento a su situación de dependencia, así como una plaza pública en la residencia Solimar de l’Olleria. En marzo de ese mismo año, se le concedió un grado 3, el grado máximo de dependencia, pero la conselleria no aprobó el Programa Individual de Atención (PIA) que tiene que concederle el servicio de atención residencial solicitado. La afectada vive en la residencia desde marzo de 2024, pero con una plaza que ella misma paga, sin recibir ninguna ayuda de la administración autonómica, pese a reconocerle la situación de dependencia.

Ante la falta de atención de la conselleria y los continuos retrasos, la afectada acudió en marzo de este 2025 al Síndic de Greuges, exponiendo su queja por la demora en la aprobación del PIA y la concesión de la plaza residencial. El 14 de marzo pasado, el Síndic pidió a Servicios Sociales un informe sobre este caso y, ante la falta de respuesta, le concedió a la conselleria una ampliación del plazo para responder. En el informe que finalmente remitió, la administración autonómica reconocía que, pese a reconocerle el grado 3 de dependencia, “aún no se ha resuelto del Programa Individual de Atención que tiene que concederle un servicio o prestación para atender su situación de dependencia”. La conselleria también exponía que, ante la falta de una plaza pública residencial adecuada al grado de dependencia en un radio de 20 kilómetros respecto al domicilio de la afectada, se le ofrecerá a la dependiente, como medida sustitutiva de la plaza pública, una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial. Señala, además, que el importe de esta prestación “garantiza el acceso a un recurso de atención residencial en igualdad de condiciones económicas que los beneficiarios de una plaza pública o sostenida con fondos públicos”. Pero el mismo informe de la conselleria reconoce que “no consta en el expediente que se haya ofrecido esta prestación” a la afectada, que está costeando con sus propios fondos la plaza en la residencia de l’Olleria ante la demora en la concesión de la plaza y de la ayuda económica para pagarla. Servicios Sociales también apunta en el informe remitido al Síndic que no puede precisar cuando atenderá la solicitud de la afectada, aumentando con ello el perjuicio a la dependiente. “No es posible indicar una fecha ni un plazo aproximado para la resolución de esta solicitud, ya que existen factores que pueden alterar cualquier estimación como las urgencias de carácter social y la disponibilidad de plazas vacantes”.

El Síndic respondió a la conselleria sugiriéndole que, de manera urgente, resolviera el PIA de esta dependiente o que ofreciera la prestación económica que sustituye la plaza mientras esta no pueda concederse. La conselleria respondió que aceptaba las sugerencias del defensor del pueblo valenciano, aunque no indicaba cuando resolvería el PIA o la prestación alternativa, prolongando la demora en la resolución de la petición de la afectada.

Ante ello, Luna evidencia que la Conselleria de Servicios Sociales “no ha realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic” y que, además, este comportamiento, la falta de actuación, “ha impedido conseguir, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja”. Luna pone de manifiesto que la conselleria “ha vulnerado los derechos” de la persona dependiente. El Síndic cierra el expediente de este caso, aunque afea la falta de atención de la conselleria, a la que señala que publicará las resoluciones de este caso para que la ciudadanía “pueda conocer la desatención de las actuaciones propuestas”.