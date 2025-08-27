Más de 4.500 personas visitan la exposición de Dulk en Ontinyent

La exposición “Origen y Metamorfosis” del artista ontinyentí Antonio Segura “Dulk”, ha recibido un total de 4.640 visitantes entre el 18 y el 25 de agosto en el Museo del Textil de la Comunidad Valenciana en Ontinyent, donde volverá a poder ser visitada entre los próximos 1 de septiembre y 15 de octubre.

La regidora de Turismo y Museos, Mª José Alhambra, destacaba que “en solo ocho días, la muestra ha superado la cifra de 4.500 visitas, confirmando la expectación generada alrededor de una propuesta que reúne pinturas originales nunca expuestas en Europa y algunas de las piezas más representativas de la trayectoria del autor del cartel oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos de este año. Es una propuesta con obras de nivel de grandes muestras internacionales, y la ciudadanía ha respondido masivamente en estos primeros días”.

La gran afluencia de público ha sido protagonizada por vecinos y vecinas de Ontinyent, pero también por visitantes llegados de numerosas poblaciones de la Comunitat Valenciana como València, Torrent, Xàtiva, Alfafar, Cocentaina o Villena. Además, se han registrado visitantes de otras comunidades y ciudades españolas como Almansa, Granada o Córdoba, e incluso de países como México, Venezuela, Holanda o Francia. Mª José Alhambra explicaba que “el Museo del Textil ha sido un espacio lleno de actividades dentro de la programación municipal de ‘La Gran’ puesta en marcha desde la concejalía de Feria, Fiestas y Tradiciones, y esto también ha favorecido que la gente que se acercaba a participar otras propuestas pudiera aprovechar y disfrutar de esta propuesta cultural a nuestro museo, un espacio fruto de muchos esfuerzos que ahora podemos decir que ya estamos aprovechando plenamente”.

La regidora recordaba que “para contar con este y otros atractivos en estas fiestas tan especiales que hemos vivido, las primeras declaradas de Interés Turístico Internacional, la ciudad ha contado con una ayuda de 100.000 euros de la Diputación de València, como explicitaba nuestra compañera y vicepresidenta *1ª de la Diputación, Natàlia Enguix, una ayuda que ha hecho posible duro adelante acciones como esta muestra, convertida en un auténtico polo de atracción”.

“Origen y Metamorfosis” muestra el particular universo creativo de Dulk a través de varias secciones: un recorrido por el proceso de creación del cartel oficial de las fiestas, murales internacionales del artista, esculturas de porcelana creadas para Lladró bajo el título “Ephemeral Treasures” y una sección biográfica. Destacan especialmente varias pinturas originales de gran formato cedidas por coleccionistas privados, algunas de las cuales nunca habían sido expuestas en Europa. El conjunto configura una de las muestras más completas que el autor ha reunido hasta ahora, y que después de unos días de pausa se podrá visitar de nuevo a partir del 1 de septiembre y hasta el 15 de octubre al Museo del Textil de la Comunidad Valenciana, en horario por la mañana y tarde.