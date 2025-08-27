Bocairent celebra la festividad de San Agustín con Dansà, la ofrenda de flores y la procesión

Bocairent celebrará mañana, jueves, la festividad litúrgica de San Agustín Obispo, al igual que la parroquia de Santa Catalina y San Agustín de València. En Bocairent, donde existe gran devoción por el santo aunque el patrón es San Blas, celebran los actos tradicionales de las fiestas de verano, organizadas por la Junta de Majorals de Sant Agustí, como la Dansà, la ofrenda de flores o la procesión.

Desde el pasado día 18 de agosto “estamos celebrando el novenario, y desde el sábado 23 al miércoles 27 de agosto, se están celebrando las cinco noches de “danses a Sant Agustí” en la Plaza Mayor, declaradas Bien de Interés Cultural”, señala el párroco, Vicente Femenia, en declaraciones a la Archidiócesis de València.

Este jueves, 28 de agosto, se celebrará la “misa solemne en acción de gracias al Pare Sant Agustí”, a las 12 horas, en la iglesia del monasterio de Nuestra Señora de los Dolores y de los Santos Reyes Magos, que será presidida por el obispo auxiliar de València, monseñor Arturo García, y en la que participarán “las religiosas Carmelitas que acogen esta festividad con mucha implicación y entusiasmo”, ha indicado el párroco.

Según el programa de actos previsto, el jueves por la tarde tendrá lugar, a las 18.30 horas, el Concierto Extraordinario del Día de Sant Agustí, en la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Bocairent, y a las 20:30 horas saldrá la solemne procesión desde la iglesia del monasterio. Finalizada la procesión y después de un castillo de fuegos artificiales se realizará la ofrenda de flores, el canto de “gojos” y se dará a besar la reliquia del santo.

La parroquia de San Miguel Arcángel de Benigànim también celebrará este jueves a San Agustín con misa solemne.