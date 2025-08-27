Bocairent completa la primera edición de las becas Estiu Jove

Bocairent ha completado la primera edición de las becas Estiu Jove con una valoración positiva. La iniciativa, creada por la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud, “tenía por objeto ofrecer prácticas formativas durante los meses de julio y agosto de 2025, con una dedicación de 25 horas semanales”, de acuerdo con la convocatoria.

De este modo, Clara Perigüell Silvestre y Estela Tormo Sanchis han tenido la oportunidad de ampliar su formación en contacto directo con varios departamentos municipales y con una remuneración de 700 euros brutos mensuales. Ellas fueron las alumnas seleccionadas en el proceso de baremación para las dos becas previstas en la edición de este año.

La primera de las estudiantes ha estado vinculada a la escuela lúdico-educativa de verano y a varias iniciativas del Centro de Información Juvenil, la residencia de la tercera edad y el área de Atención Social. La segunda se ha centrado en las actividades de biblioteca, con especial atención a la bibliopiscina, y otras propuestas de la agenda cultural y juvenil de la localidad.

Recientemente, las dos se reunían con el técnico Toni Gisbert, el concejal Sergio Gandia y el alcalde, Xavi Molina, para hacer balance de la experiencia. En este sentido, tanto el alumnado como el ayuntamiento ofrecían una lectura positiva: “Pensamos que es una buena iniciativa y que tiene que tener continuidad en el futuro”, indica Gandia. El responsable municipal de Infancia, Adolescencia y Juventud destaca que “estas becas ofrecen oportunidades al estudiantado local, que amplía su currículum y ve remunerada su dedicación”.