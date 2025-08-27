Hace unas semanas, el equipo "Tot Globo - València Turisme" encabezado por el piloto bocairentí Blai Carbonell consiguió el subcampeonato nacional y la clasificación directa para el próximo mundial de Polonia. Y ahora, ha vuelto de la localidad austríaca de Wielseburg con un top 30 -quedaron en el 29 lugar de la clasificación- y lograron por primera vez un triunfo en una de las pruebas de la competición.

El equipo "Totglobo- València Turisme" queda 29º en el Campeonato de Europa celebrado en Austria / Levante-EMV

Desde el equipo con raíces en la Vall d'Albaida destacan que "el campeonato continental ha estado marcado por el buen tiempo durante toda la semana, lo que ha contribuido a marcar un nuevo hito histórico por la cantidad tanto de vuelos, como de pruebas realizadas. Junto con el tiempo, hay que destacar una creativa dirección del acontecimiento, que con un planteamiento inteligente ha permitido realizar vuelos espectaculares no solo para los participantes, sino también para el numeroso público asistente que ha podido observar el alto nivel de precisión de los pilotos venidos de todo el continente".

El combinado valenciano, durante una de las pruebas del campeonato europeo de globos. / Levante-EMV

El campeonato tuvo como ganador al actual líder del ránking mundial, el suizo Stefan Zeberli, que de este modo ha conseguido su sexto triunfo en las últimas ocho ediciones, hecho que lo confirma como el piloto a batir a nivel mundial.

El equipo de la Vall d'Albaida ha ido de menos a más, luchando hasta el último vuelo para entrar entre los 30 primeros, hecho que le da al combinado español una plaza extra para el próximo campeonato europeo que se celebrará en Mallorca el 2027.

"Así pues, el balance muy positivo tanto de este campeonato como de la temporada de competición, lo que nos da una dosis de motivación extra para encarar la próxima temporada", apostillan desde el equipo valenciano.