Miguel Moya, del equipo Highlevel de Xàtiva, queda tercero en la Vuelta Ciclista a Castilla La Mancha

El ciclista Miguel Moya, integrante del equipo Highlevel-Gsport de Xàtiva, subió al podio tras quedar tercero en la Vuelta Ciclista a Castilla La Mancha, que finalizó el pasado domingo en Molina de Aragón. El corredor del equipo setabense se quedó a las puertas de obtener el primer triunfo en una gran vuelta.

Moya se adjudicó la primera etapa con un Emilio Llopis, corredor del Genovés, guardándole las espaldas en la tercera posición. El manchego estuvo al frente de la clasificación junto a su compañero Llopis hasta el quinto y último día, cuando el equipo de Extremadura-Pebetero dio el gran golpe.

Moya y Llopis se quedaron solos en los últimos puertos, resistiendo el del Genovés para que el manchego no se quedara fuera, pero en el último puerto el actual campeón de España elite, José María Martín, dio el golpe de efecto y destrozó a Llopis, dejando solo a Moya, que poco después se quedaría cortado.

Finalmente, en meta, Miguel Moya terminaría rezagado respecto a los primeros y perdería el liderato por muy pocos segundos ante Adrián Benito, aunque el manchego aún subiría al podio con la tercera plaza.

En cuanto a Emilio Llopis, le quedaría el consuelo de haber finalizado octavo de la general, pero muy disgustado de lo que había sucedido, ya que habían aguantado tantos días hasta la última jornada, que parecía de trámite, pero que fue una verdadera guerra.

Sin lugar a dudas, la escuadra setabense se ha encontrado cómoda en esta vuelta, donde ha realizado una gran carrera, precisamente en esta primera edición de Castilla La Mancha, que ya se ha consolidado como una de las tres más importantes del país con ese despliegue organizativo que parecía una Vuelta a España, más que una carrera de semiprofesionales. El gobierno manchego ha puesto todos los recursos disponibles gracias a la gran subvención de los Fondos Europeos en materia agraria que han patrocinado la prueba.