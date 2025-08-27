El mundo del teatro despide a José Amat “Santa”

El mundo del teatro, y especialmente el teatro amateur, ha despedido con profundo pesar a José Maria Amat Aznar, “Santa”, presidente de Gaudium Teatre de la Llosa de Ranes e impulsor de la Mostra de Teatre Amateur de la localidad de la Costera, una de las más longevas de su especialidad en la Comunitat Valenciana, con una treintena de ediciones celebradas.

José Amat "Santa", segundo por la izquierda, tras recibir una distinción junto a miembros de Gaudium Teatre. / Gaudium Teatre

José Amat, fallecido el pasado lunes tras una larga enfermedad, fue enterrado este martes, día que la localidad celebraba los actos dedicados al patrón, el Crist del Miracle, en las fiestas patronales. El sepelio reunió en la Llosa de Ranes a multitud de personas, entre familiares, amigos, vecinos del pueblo y representantes del teatro amateur del territorio valenciano. Gran defensor del teatro amateur, fue uno de los promotores de la Mostra de Teatre Amateur de la Llosa de Ranes que, en reconocimiento y homenaje a su impulso, lleva su nombre desde el año pasado. Gaudium Teatre, la compañía a la que dedicó tantas ilusiones, compromiso y trabajo incansable, ha expresado su pesar por el fallecimiento de Amat y destaca el impulso a la rebautizada muestra teatral con el nombre de Mostra de Teatre de la Llosa de Ranes José Amat “Santa”, como “tributo a su contribución artística y personal”, remarca la compañía. La muestra ha llevado el mejor teatro amateur, e incluso a compañías profesionales con obras destacadas, hasta la Llosa de Ranes y se ha consolidado en la programación cultural de la localidad. La Mostra, que el año pasado celebró su 30ª edición, se celebra cada año desde inicios de octubre (coincidiendo con la festividad del 9 d’Octubre) hasta diciembre, clausurando el evento la compañía local, Gaudium Teatre, con una representación en las fechas próximas a Navidad. Gaudium Teatre ha publicado, a través de sus redes sociales, una carta de despedida a José Amat “Santa”, un comunicado en el que expresa que “sempre estaràs al nostre cor donant-nos forces. Adéu amic”.

Integrantes de Gaudium Teatre, con Amat cuarto por la izquierda, tras una representación teatral. / Gaudium Teatre

José Amat ha protagonizado numerosas obras de teatro de la compañía de la Llosa de Ranes y ha ganado, entre otros, el premio Tablas, por su representación y promoción del teatro amateur. La Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana también ha expresado su "más sincero pésame" por la pérdida de José Amat Aznar, presidente del grupo de teatro Gaudium Teatre de La Llosa de Ranes y Premi Tablas de la FTACV. La federación pone de manifiesto, en un escrito publicado en sus redes sociales, que "Pepe ha sido una figura estimada y respetada dentro del mundo del teatro amateur valenciano, un referente de compromiso, pasión y dedicación. Su trayectoria deja una huella imborrable en nuestra comunidad". José Amat deja esposa, dos hijos y dos nietos.