Pide disculpas tras acusar al presidente de los Festers de Ontinyent de homófobo

Una polémica que creció por momentos y ha durado un día. Georgina Mollà, asesora del grupo Compromís per Ontinyent, ha publicado hoy un mensaje de disculpa en la red social X tras publicar ayer un vídeo cortado que acompañaba un post en el que deslizaba un presunto mensaje homófobo del presidente de la Societat de Festers de Ontinyent, Ricardo Calabuig: "Que no caiga en el olvido esta perla que dejó el presidente de Festes sobre Marcos Morau, coreógrafo ontinyentí reconocido internacionalmente y pregonero de este año", publicaba Mollà.

Captura del tweet borrado por la asesora de Compromís per Ontinyent, Georgina Mollà. / Levante-EMV

El vídeo corrió como la pólvora en las redes sociales. Morau protagonizó este año un emotivo pregón -en el que no olvidó el genocidio de Gaza- y las opiniones sobre las presuntas palabras que había declarado el presidente de Festers se sucedieron.

Mollà ya ha borrado el mensaje, sustituyéndolo por otro en el que reconoce el error cometido: "Toca recular y pedir disculpas. He buscado el vídeo completo de las declaraciones del Presidente de Festers y no utiliza la expresión 'la acera de enfrente' en el tono que parecía. Pido disculpas, he caído en el peligro de ver vídeos cortados y enviados por whatsapp", ha comentado.

Todo el mundo puede equivocarse y caer en el engaño de los vídeos cortados y manipulados en estos tiempos de redes sociales. De sabios es reconocerlo.