Vaivén
Pide disculpas tras acusar al presidente de los Festers de Ontinyent de homófobo
Georgina Mollà, asesora de Compromís en la capital de la Vall, retira un tweet con un vídeo cortado y reconoce su error
Una polémica que creció por momentos y ha durado un día. Georgina Mollà, asesora del grupo Compromís per Ontinyent, ha publicado hoy un mensaje de disculpa en la red social X tras publicar ayer un vídeo cortado que acompañaba un post en el que deslizaba un presunto mensaje homófobo del presidente de la Societat de Festers de Ontinyent, Ricardo Calabuig: "Que no caiga en el olvido esta perla que dejó el presidente de Festes sobre Marcos Morau, coreógrafo ontinyentí reconocido internacionalmente y pregonero de este año", publicaba Mollà.
El vídeo corrió como la pólvora en las redes sociales. Morau protagonizó este año un emotivo pregón -en el que no olvidó el genocidio de Gaza- y las opiniones sobre las presuntas palabras que había declarado el presidente de Festers se sucedieron.
Mollà ya ha borrado el mensaje, sustituyéndolo por otro en el que reconoce el error cometido: "Toca recular y pedir disculpas. He buscado el vídeo completo de las declaraciones del Presidente de Festers y no utiliza la expresión 'la acera de enfrente' en el tono que parecía. Pido disculpas, he caído en el peligro de ver vídeos cortados y enviados por whatsapp", ha comentado.
Todo el mundo puede equivocarse y caer en el engaño de los vídeos cortados y manipulados en estos tiempos de redes sociales. De sabios es reconocerlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La terraza de moda en el centro de València, al borde del cierre
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Investigan la muerte a golpes de un subinspector de la Policía Nacional en Riba-roja
- El catamarán del Alinghi, al desguace
- La autopsia descarta la muerte por homicidio del subinspector de la Policía hallado sin vida en Riba-roja
- El Casino de Paiporta demandará al consorcio: 'Lo que nos da no es lo justo. No tenemos ni para empezar
- El Cabanyal reclama acceso a la piscina exclusiva para trabajadores del puerto de València
- Un espolín 'Fallera Mayor de València' en los World Games de Gimnasia