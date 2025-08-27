Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

À Punt supera en un 21% la audiencia media de agosto durante la Entrada Morocristiana de Ontinyent

La Entrada cristiana consiguió un "share" de 2'7 y la mora de un 3,'4, frente al 2'8 de media que registra este mes la televisión autonómica

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, entrevistado por la televisión en la Entrada de Moros y Cristianos.

Lluis Cebriá

Ontinyent

La televisión autonómica valenciana À Punt superó el pasado viernes en un 21% su audiencia media del mes de agosto coincidiendo con la retransmisión de la Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent. En concreto, según datos de la agencia audiovisual especializada DOS30’ la cuota de pantalla media del canal autonómico está siendo en agosto del 2.8% de “share” (porcentaje de espectadores que ven un programa sobre el total de consumo televisivo), mientras que viernes se consiguió una media del 3’4%, lo que supone un incremento del 21%. Entrando al por menor, en la entrada cristiana consiguió un “share” del 2’7 espectadores, y la mora un “share” del 3’4.

Así, de las 7 televisiones generalistas en la Comunitat Valenciana (TVE1, La 2, Antena 3, Telecinco, La Sexta, Cuatro y À Punt), la televisión autonómica, que viene siendo la de menos audiencia de todas ellas, en determinados momentos de la entrada superaba a programas como "La sexta columna” o “Equipo de Investigación” de La Sexta y al cine de La 2, quedando en datos parecidos a la programación de Cuatro y Telecinco y por detrás de Antena 3 y TVE1. En total fueron cerca de 8 horas de retransmisión en directo las que se hicieron en Ontinyent, desde las 18:00 horas de viernes hasta las 3:00 horas de la mañana de sábado, interrumpiéndose entre las dos entradas para la emisión de los informativos de la cadena.

Àngels Muñoz, regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Ontinyent, agradecía la apuesta de À Punt Mèdia por Ontinyent y ponía de relieve la importancia de una retransmisión como esta para la promoción de las fiestas y la ciudad dentro de y fuera de la Comunitat Valenciana. En la retransmisión de la Entrada se contó con un amplio despliegue técnico y humano que incluía más de 50 personas y una unidad móvil HD con 11 cámaras, 2 micrófonos de pértiga y tomas de sonido de ambiente a lo largo de la avenida Daniel Gil. Las retransmisiones están accesibles íntegramente en el apartado “A la carta” de la página web de À Punt Mèdia.

TEMAS

