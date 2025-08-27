À Punt supera en un 21% la audiencia media de agosto durante la Entrada Morocristiana de Ontinyent

La televisión autonómica valenciana À Punt superó el pasado viernes en un 21% su audiencia media del mes de agosto coincidiendo con la retransmisión de la Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent. En concreto, según datos de la agencia audiovisual especializada DOS30’ la cuota de pantalla media del canal autonómico está siendo en agosto del 2.8% de “share” (porcentaje de espectadores que ven un programa sobre el total de consumo televisivo), mientras que viernes se consiguió una media del 3’4%, lo que supone un incremento del 21%. Entrando al por menor, en la entrada cristiana consiguió un “share” del 2’7 espectadores, y la mora un “share” del 3’4.

Así, de las 7 televisiones generalistas en la Comunitat Valenciana (TVE1, La 2, Antena 3, Telecinco, La Sexta, Cuatro y À Punt), la televisión autonómica, que viene siendo la de menos audiencia de todas ellas, en determinados momentos de la entrada superaba a programas como "La sexta columna” o “Equipo de Investigación” de La Sexta y al cine de La 2, quedando en datos parecidos a la programación de Cuatro y Telecinco y por detrás de Antena 3 y TVE1. En total fueron cerca de 8 horas de retransmisión en directo las que se hicieron en Ontinyent, desde las 18:00 horas de viernes hasta las 3:00 horas de la mañana de sábado, interrumpiéndose entre las dos entradas para la emisión de los informativos de la cadena.

Àngels Muñoz, regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Ontinyent, agradecía la apuesta de À Punt Mèdia por Ontinyent y ponía de relieve la importancia de una retransmisión como esta para la promoción de las fiestas y la ciudad dentro de y fuera de la Comunitat Valenciana. En la retransmisión de la Entrada se contó con un amplio despliegue técnico y humano que incluía más de 50 personas y una unidad móvil HD con 11 cámaras, 2 micrófonos de pértiga y tomas de sonido de ambiente a lo largo de la avenida Daniel Gil. Las retransmisiones están accesibles íntegramente en el apartado “A la carta” de la página web de À Punt Mèdia.