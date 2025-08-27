Xàtiva inicia las obras de reparación del Centro Social de Personas Mayores de Abú Masaifa
Los trabajos, con un coste de 9.544,48 euros, IVA incluido, se ejecutarán en un plazo aproximado de un mes
El Ayuntamiento de Xàtiva ha puesto en marcha las obras de reparación del suelo laminado del Centro Social de Personas Mayores de Abú Masaifa, a excepción de la zona de baile, con el objetivo de mejorar las condiciones y la seguridad del espacio.
Los trabajos, adjudicados a la empresa Tot Multiservicis Xàtiva S.L. por un importe total de 9.544,48 euros (IVA incluido), se llevarán a cabo en un plazo aproximado de un mes y permitirán sustituir el pavimento actual, deteriorado como consecuencia de filtraciones de agua.
Esta actuación se suma a la reparación del suelo de la zona de baile realizada a finales de 2024, con una inversión de 8.801,54 euros, completando así la renovación integral del pavimento del centro.
Desde el Ayuntamiento han destacado que “el centro de Abú Masaifa es un punto de encuentro fundamental para nuestras personas mayores, y con esta actuación se garantizan unas instalaciones dignas y seguras”.
Las obras, que cuentan con financiación municipal, no requieren autorizaciones urbanísticas especiales y se ejecutan de acuerdo con la normativa vigente.
En junio de este año, representantes del PP realizaron una visita al centro de mayores de Abú Masaifa y criticaron las deficiencias detectadas. Los populares denunciaron que el aire acondicionado del bar no funcionaba en pleno junio y se hicieron eco de las quejas de los usuarios por las filtraciones recurrentes y el mal estado del pavimento.
