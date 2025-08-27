Xàtiva reubicará a empleados de la planta baja del ayuntamiento para la rehabilitación del edificio

El edificio del Ayuntamiento de Xàtiva se prepara para una rehabilitación integral que mejorará la funcionalidad, la eficiencia energética y la accesibilidad de la casa de la ciudad, una actuación que acaba de licitarse por más de 3 millones de euros (3.193.698 €) y un plazo de ejecución de ocho meses. Aunque la obra está previsto que se ejecute por plantas, para dificultar lo menos posible su actividad, el gobierno municipal ya está buscando un emplazamiento para los empleados que trabajan en la planta baja, en la oficina de atención ciudadana, que tendrá que trasladarse a otro espacio municipal mientras se acometan los trabajos en estas dependencias. El concejal de Obras y Urbanismo, Nacho Reig, ha confirmado que los empleados de la planta baja serán reubicados en otro edificio municipal y que, entre los posibles emplazamientos, se barajan la Casa de la Cultura, la Casa del Cigroner o el Conservatori de Música, que durante las mañanas no acoge tanta actividad. Reig ha explicado que la obra se ejecutará por plantas, comenzando por la planta baja, y tras la actuación en este espacio, los empleados del resto del edificio podrán ocupar las dependencias ya rehabilitadas. El inmueble cuenta con una planta sótano, un semisótano y cuatro plantas (planta baja y tres alturas).

Oficina de atención ciudadana en la planta baja del edificio del Ayuntamiento de Xàtiva. / Levante-EMV

La rehabilitación del ayuntamiento acaba de salir a concurso y las empresas interesadas en adjudicarse el proyecto pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de septiembre. El gobierno municipal confía en que, tras superar el proceso administrativo de adjudicación, la actuación pueda comenzar entre enero y febrero del próximo año, con unos trabajos que se alargarían durante todo el 2026. A finales de ese año o principios de 2027 podría estar finalizada la rehabilitación del edificio municipal, una obra que, aunque no se actuará en la estructura del inmueble, supondrá una renovación integral de la casa de la ciudad.

La obra mejorará la accesibilidad del inmueble. Para ello, se instalará un ascensor que comunique la planta baja con el resto de plantas del edificio para hacerlo completamente accesible. Actualmente, existe un ascensor, pero está colocado en el interior y para acceder a él es necesario utilizar una plataforma elevadora que salve el desnivel de la planta baja, o acceder al edificio por la parte trasera. El nuevo ascensor proyectado se instalará en la misma entrada del edificio, según ha explicado el regidor de Obras, y conectará las diferentes alturas del inmueble, resolviendo con ello los actuales problemas de accesibilidad. El elevador actual será eliminado, según detalla la memoria del proyecto.

Acceso al ascensor actual en el interior de las dependencias municipales de Xàtiva. / Levante-EMV

Las intervenciones en materia de eficiencia energética se centrarán en mejorar las prestaciones de la envolvente térmica del edificio con aislamientos, sustitución de carpinterías, sustitución del alumbrado actual por luminarias tipo led y la sustitución de los sistemas de climatización, calefacción y ventilación. También se renovarán las redes eléctricas, de telecomunicaciones, fontanería y saneamiento. En la cubierta se habilitará una zona de máquinas de instalaciones y se colocará una instalación fotovoltaica. Los trabajos también incluyen la renovación de los pavimentos, revestimientos y falsos techos de todo el edificio. Se redistribuirán algunos espacios de las plantas superiores, con la demolición de tabiquerías existentes y la ejecución de nuevas, detalla la memoria del proyecto. Además, se creará una terraza transitable en la primera planta. Para ello, se sustituirá la cubierta que actualmente existe de patio en la planta baja por una nueva cercha con un lucernario con un pavimento que será transitable.

El gobierno municipal ejecutará la rehabilitación del edificio del ayuntamiento con una ayuda de los fondos Next Generation del Plan estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha destinado 2,8 millones al consistorio setabense, que aportará unos 300.000 euros para completar la inversión. El concejal Nacho Reig pone de manifiesto la importancia de esta actuación, “se trata de una gran inversión que permitirá realizar una obra que supondrá un gran cambio en la funcionalidad y la accesibilidad de la casa de la ciudad”. Reig recalca que la actuación ha superado todos los permisos, incluso el de la Comisión Mixta de Patrimonio, ya que el edificio se enmarca dentro del ámbito del casco antiguo de la ciudad, declarado Conjunto Histórico-Artístico.