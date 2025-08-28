El alcalde de Ontinyent da inicio a las fiestas de Beniatjar como pregonero de este año

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, fue este pasado miércoles el pregonero de las fiestas patronales de la vecina localidad de Beniatjar, en un acto que tuvo lugar a las 19:30 horas, coincidiendo con el tradicional "dia de la vespra”, siendo recibido y acompañado por el alcalde de Beniatjar, Jaime Ferrer (Ens Uneix), y otros representantes municipales.

En su pregón, Jorge Rodríguez expresó el honor que le suponía ser pregonero y agradeció la confianza depositada por el Ayuntamiento de Beniatjar. En su discurso subrayó el valor de las fiestas como momento de reencuentro y como expresión de la identidad colectiva, poniendo de relieve que "en los pueblos las relaciones humanas son próximas y sinceras y constituyen un auténtico tesoro".

El alcalde de Ontinyent también destacó el patrimonio natural y agrícola de Beniatjar, con mención especial al Benicadell y a los olivos centenarios que rodean el municipio, así como la tarea de la Societat Musical Beniatjarense como hilo conductor de la historia y la cultura del pueblo.

El pregón dio paso a las celebraciones centrales, que vivían este jueves la fiesta de Sant Roc, el viernes día 29 la de la Asunción y la Divina Aurora, el sábado 30 la del Santísimo Cristo del Consuelo y el domingo 31 las tradicionales corridas.