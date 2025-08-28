Bellús actuará en la senda de «Les Fonts» tras las quejas ciudadanas

El Ayuntamiento de Bellús tiene previsto actuar para mejorar el mal estado de la senda de «les Fonts» tras las quejas ciudadanas recibidas. Fuentes del consistorio explicaron ayer que la anterior alcaldesa Susana Navarro -que dimitió en julio tras 14 años en el cargo- había recibido avisos sobre el mal estado de la senda. La corporación, ahora liderada por la también popular Ana Huguet, ya cuenta con un presupuesto de 3.600 euros para desbrozar el camino natural y están a la espera de saber de donde saldrán los recursos: «Vamos a esperar a una nueva línea del programa reacción o a estudiar a ver de dónde puede salir de la partida. Somos un Ayuntamiento pequeño. Como pronto, actuaremos en septiembre», explicaron las fuentes consultadas..

Principios de julio

Jorge Moscardó fue el usuario que trasladó la primera queja:«A principio de julio di parte en el ayuntamiento de Bellús del lamentable estado de la senda fluvial « Les Fonts», que se encuentra junto al río Albaida al paso por su término. La Diputación subvencionó en su día un buen importe de euros para poder transitar por ella y me dijeron que en 15 o 20 días estaría arreglada. A fecha de hoy no es que esté arreglada, sino que está peor. Parece una selva casi intransitable, creo que la Diputación tendría que pedir cuentas o exigir el mantenimiento de la misma», apuntó Moscardó.

La citada senda es un camino que une dos espacios naturales de la localidad, la Font del Molí y el paraje del Estret de les Aigües. En 2020 se llevó a cabo una rehabilitación paisajística y funcional del sendero de 638 metros de longitud. Los trabajos se centraron en la rehabilitación del firme, la eliminación selectiva de fajas auxiliares, la plantación de vegetación de ribera y la recuperación de manantiales, así como la instalación de nueva señalización del área adecentada. La obra se adjudicó por 46.119 euros.