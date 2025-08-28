La Diputació de València supervisa los trabajos de prevención de incendios en Dos Aguas y Millares

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPBV) de la Diputació de València sigue realizando labores de silvicultura para prevenir los incendios, unos trabajos que el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha podido comprobar esta mañana en Dos Aguas y Millares: “estamos haciendo un seguimiento de los trabajos de las Brigadas Forestales, que en el caso en Dos Aguas la actuación se basa en la protección del municipio y en el de Millares en la limpieza de un camino; en ambos casos son actuaciones que favorecen la prevención y la extinción”.

En primer lugar, ha visitado el municipio de la Hoya de Buñol donde hace un año y medio se hizo una interfaz urbano-forestal para proteger el pueblo ya que es una parte forestal que abarca la zona norte del municipio. Esta actuación es importante no solo para proteger el casco urbano, sino también para permitir actuar a los equipos de emergencia en caso de incendio. Se trata de una interfaz de entre 30 y 50 metros de ancho en la que se clarea el arbolado y se elimina el matorral, eliminado así el combustible.

El diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, durante la visita realizada a Dos Aguas. / Raquel Abulaila

Una medida de prevención que el alcalde de Dos Aguas y presidente de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva Juan Antonio Díaz, califica de “vital” para el municipio ya que “vivimos rodeados de esta masa forestal, tenemos casi 7.000 hectáreas y esta interfaz nos protege”.

En segundo lugar, Mascarell se ha desplazado a Millares, en la Canal de Navarrés, donde se está trabajando en limpiar el camino entre el de Hoya Valera y el de Otonel, concretamente dos metros a cada lado para permitir que pase una autobomba en caso de que fuese necesario. Por tanto, es una actuación no solo preventiva, al eliminar combustible, sino que también favorece la extinción de incendios y la evacuación de los vecinos. “El municipio tiene una masa forestal muy extensa y todos estos trabajos son bienvenidos porque son efectivos a la hora de facilitar el acceso a los medios de prevención y extinción del fuego”, explica José Ricardo Pérez Gómez, alcalde de Millares.

Igualmente, para Avelino Mascarell, “son unos trabajos muy importantes porque la prevención es fundamental, es la base de la extinción de los incendios; eso es lo que la ciudadanía está reclamando y en la provincia de Valencia se vienen haciendo desde hace muchos años, no sentimos orgullosos y satisfechos de todo el trabajo que hacen las brigadas”. En días como hoy, con alerta 3, las Brigadas hacen un trabajo de vigilancia, que también es imprescindible para prevenir los incendios.