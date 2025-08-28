Esquerra Unida critica la declaración del hospital de Ontinyent como "universitario" pese a las "deficiencias detectadas"

Esquerra Unida de Ontinyent ha criticado la declaración del hospital de Ontinyent como "universitario" por las "deficiencias detectadas en el centro". Así, desde el grupo político exponen que "esta semana se ha conocido que el gobierno de Carlos Mazón ha declarado varios hospitales como universitarios, entre ellos el Hospital de Ontinyent. Recordamos que la ciudadanía lleva más de dos años esperando que el nuevo hospital abra sus puertas con todos los servicios en funcionamiento".

"La realidad es muy diferente: a estas alturas contamos con un centro con graves carencias y con servicios deficitarios que no garantizan una atención sanitaria de calidad", prosiguen.

“El gobierno de Mazón continúa el camino de la privatización de la sanidad, desviando pruebas y recursos a clínicas privadas mientras se recortan servicios públicos”, señala Jose Carlos Torró, coordinador de EUPV Ontinyent. Según explican, "la medida de ampliar hospitales universitarios no responde a una voluntad de reforzar el sistema público, sino a la necesidad de dar plazas de prácticas al alumnado de universidades privadas, dejando en segundo término el alumnado de las universidades públicas".

En el caso de Ontinyent, Esquerra Unida subraya que "el hospital no cuenta con los recursos suficientes para garantizar una docencia de calidad". “No puede ser universitario un hospital que ni siquiera tiene unas urgencias funcionales, una hospitalización correctamente dotada y donde muchos problemas se tienen que derivar en otros centros”, denuncian.

Para Esquerra Unida Ontinyent, la declaración del hospital como universitario “no es una buena noticia para la ciudad, sino un paso más en la progresiva privatización de servicios básicos como es la sanidad”. La formación exige al gobierno valenciano que "priorice la puesta en marcha y

el refuerzo de los servicios sanitarios públicos en Ontinyent antes de tomar medidas de carácter propagandístico".